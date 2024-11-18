×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

'Gamze'yi balkondan atıp cesedinin başında Instagram'a girdi' | Acılı anne feryat etti: Bu kadar saçma neden olamaz! Katil koca için karar çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Gamze Yağlıoğlu#Antalya#Kadın Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 11:29

Antalya'nın Alanya ilçesinde Gamze Yağlıoğlu'nun (29), 3 yıl önce oturduğu 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşüp ölümüne ilişkin davada eşi Alper Yağlıoğlu'na (31) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Gamze Yağlıoğlu'nun annesi Neşe Kıraç (50), dosyanın istinaf aşamasında olduğunu belirterek, "Kızım, Alper Yağlıoğlu tarafından intihar süsü verilerek katledildi. Yaptığı kötülüğün bedelini ödemesini istiyorum. Hayattaki tek amacım bu" dedi. Gamze Yağlıoğlu'nun düşme anlarına ait sitenin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Alanya'da 24 Kasım 2021’de oturduğu 6'ncı kattaki evinin balkonundan düşen Gamze Yağlıoğlu, hayatını kaybetti. Yağlıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada, 1 yıllık eşi Alper Yağlıoğlu gözaltına alınıp tutuklandı. Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşi kasten öldürmek' suçundan tutuklu yargılanan Alper Yağlıoğlu, eşini balkondan iterek ölümüne neden olduğu kanaatiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Gamzeyi balkondan atıp cesedinin başında Instagrama girdi | Acılı anne feryat etti: Bu kadar saçma neden olamaz Katil koca için karar çıktı

GEREKÇELİ KARARDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Mahkemenin gerekçeli kararında; 1 metre 68 santim boyundaki Gamze Yağlıoğlu'nun, 1 metre 12 santim yüksekliğindeki tırabzana tutunmadan kendisini atmasının mümkün olmadığı, herhangi bir parmak ve tutunma izleri tespit edilmediği, sürtünme izinin bulunduğu aktarıldı. Gamze Yağlıoğlu'nun ölümünün, sanığın kendisini balkondan ittirmesiyle meydana geldiği belirtildi.

Haberin Devamı

Gamzeyi balkondan atıp cesedinin başında Instagrama girdi | Acılı anne feryat etti: Bu kadar saçma neden olamaz Katil koca için karar çıktı

Raporda Gamze Yağlıoğlu'nun tırnaklarında sanığa ait DNA profili bulunduğu da ifade edildi. Mahkemeye sunulan, Gamze Yağlıoğlu'nun düşme anlarına ait sitenin güvenlik kamerası görüntüleri ise ilk kez ortaya çıktı.

Gamzeyi balkondan atıp cesedinin başında Instagrama girdi | Acılı anne feryat etti: Bu kadar saçma neden olamaz Katil koca için karar çıktı

'İNTİHAR EDECEK BİR DURUM YOKTU'

Dosyanın istinafta olduğunu, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyleyen Gamze Yağlıoğlu'nun annesi Neşe Kıraç, "Kızım, Alper Yağlıoğlu tarafından intihar süsü verilerek, katledildi. O gün kızımla olaydan 2 saat önce görüştük ve sohbet ettik. Morali iyiydi, sağlıklıydı, hatta şakalaştık. İntihar edecek bir durum yoktu.

Gamzeyi balkondan atıp cesedinin başında Instagrama girdi | Acılı anne feryat etti: Bu kadar saçma neden olamaz Katil koca için karar çıktı

Haberin Devamı

Bana anlatılana göre, Alper'le o gün tartışmışlar. Gamze'nin pantolonunu yere atmış. Ardından bu olay oluyor. Bu kadar saçma bir sebep olamaz. Bilirkişi raporları, telefon kayıtları ve hesap hareketleri incelendiğinde bu işin intihar olmadığı, cinayet olduğu ortaya çıktı. Alper intihar ettiğini söyledi. Fakat hiç kimse inanmıyordu. Düştüğü yerin balkonla mesafesi bilirkişi raporları sonucunda itilerek atıldığı yönünde. Kamera kayıtları ve görüntüleri birçok delili ortaya çıkardı" diye konuştu.

Gamzeyi balkondan atıp cesedinin başında Instagrama girdi | Acılı anne feryat etti: Bu kadar saçma neden olamaz Katil koca için karar çıktı

‘DİLERİM SONSUZA DEK HER GÜN YAŞAYARAK ÖLÜR’

Alper Yağlıoğlu'nun, kızının düşmesinin ardından sergilediği rahat tavırları eleştiren anne Neşe Kıraç, "Alper ambulansı ve jandarmayı beklerken, cesedin başında Instagram'a giriyor. Bir insanın eşinin cesedinin başında soğukkanlı, o kadar sakin bir şekilde durması, hayatın olağan akışına aykırı. Mahkeme de aynı kanıya vardı. Dilerim sonsuza kadar oradan çıkamaz. Sonsuza dek her gün yaşayarak ölür. Şu an dosya istinaf aşamasında. Yaptığı kötülüğün bedelini ödemesini istiyorum. Hayattaki tek amacım bu. Psikolojik ilaçlarla yaşamıma devam ediyorum. Kimsenin evladı ölmemeli, anneler evlatsız kalmamalı. Türk adaletine, Türk mahkemelerine sonsuz güveniyorum. Umarım ömür boyu o hücreden çıkamaz" ifadelerini kullandı. 

Haberin Devamı

Gamzeyi balkondan atıp cesedinin başında Instagrama girdi | Acılı anne feryat etti: Bu kadar saçma neden olamaz Katil koca için karar çıktı

Gamzeyi balkondan atıp cesedinin başında Instagrama girdi | Acılı anne feryat etti: Bu kadar saçma neden olamaz Katil koca için karar çıktı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gamze Yağlıoğlu#Antalya#Kadın Cinayeti

BAKMADAN GEÇME!