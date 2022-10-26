Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gamze'nin ölümüyle ilgili anne ve babayla birlikte 9 kişi gözaltında alındı

Güncelleme Tarihi:

#Gamze Sakallıoğlu#Muğla#Gözaltı
Gamzenin ölümüyle ilgili anne ve babayla birlikte 9 kişi gözaltında alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 03:33

Muğla'nın Bodrum ilçesinde öldürülen Gamze Sakallıoğlu'nun ulusal bir televizyon programına katılan annesi Turcen Sakallıoğlu ile babası Mehmet Halil Sakallıoğlu program sonrası gözaltına alındı. Çift ile birlikte 7 akrabası ve yakını daha gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Geçen 24 Ocak’ta Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkisinde ailesi ile birlikte yaşamını sürdüren 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Sakallıoğlu, yatağında annesi tarafından ölü bulunmuştu. Otopsi sonucunda Gamze’nin boyun kemiğinde kırık tespit edilmesi üzerine anne ve babası gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında yakınlarının da ifadesi alındı.

4 çocuklarından en küçüğünün esrarengiz bir şekilde ölü bulunması nedeniyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ve baba, aylar sonra adli kontrolle serbest kaldı. Çift, cezaevinden çıktıktan sonra ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıkarak çocuklarının katilinin bulunmasını istedi.

Haberin Devamı

Aylarca programa katılan Sakallıoğlu çifti, bugün yeniden gözaltına alındı.

Yeni elde edilen deliller sonucu anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Çift, programdan sonra gözaltına alındı.

Gamzenin ölümüyle ilgili anne ve babayla birlikte 9 kişi gözaltında alındı

Sakallıoğlu çifti Bodrum’a getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra karakola götürüldü.

Sakallıoğlu çifti ile birlikte Gamze’nin ağabeyi M.S., yengesi N.S., amcası E.S., kuzeni G.S. ve erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen R.K. Bodrum'da, ablası F.K. ile eniştesi D.K. Milas'ta gözaltına aldı. Karakola götürülen 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Gamzenin ölümüyle ilgili anne ve babayla birlikte 9 kişi gözaltında alındı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gamze Sakallıoğlu#Muğla#Gözaltı