Gamze’nin ölümünde eşe verilen beraat kararının gerekçesi: Delil yok

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‘KENDİSİ ATLAMIŞ OLAMAZ’

Alanya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan tutuklu yargılanan Alper Yağlıoğlu, eşini balkondan iterek ölümüne neden olduğu kanaatiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin gerekçeli kararında, 1 metre 68 santim boyundaki Gamze Yağlıoğlu’nun, 1 metre 12 santim yüksekliğindeki tırabzana tutunmadan kendisini atmasının mümkün olmadığı, herhangi bir parmak ve tutunma izi tespit edilmediği, sürtünme izinin bulunduğu belirtildi. Gamze Yağlıoğlu’nun tırnaklarında sanığa ait DNA profili bulunduğu, ölümünün, sanığın kendisini balkondan ittirmesiyle meydana geldiği aktarıldı.

‘ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR’

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak Alper Yağlıoğlu’nun, ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi ve delil yetersizliği nedeniyle beraatına ve tahliyesine karar verdi. İstinaf mahkemesinin gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçede, olay günü kamera kayıtlarında, Alper Yağlıoğlu’nun apartmandan elinde çöp poşetiyle çıktığı görülmesine rağmen, kolluk tarafından bu poşetin içeriğinin araştırılmadığı ve içindeki materyallerin tespit edilmediği belirtildi. Bu durum şüpheli olarak değerlendirilse de eksik yapılan araştırmanın sanık aleyhine yorumlanamayacağı aktarıldı.

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‘SESLERİ DUYAN VE İZLER YOK’

İncelemelerde, balkonda herhangi bir mücadele izi veya şüpheli seslere dair tanık beyanı ve görüntü kaydına rastlanmadığı, sanığın vücudunda darp ya da cebir izine rastlanmadığı ifade edildi. Gamze Yağlıoğlu’nun tırnaklarında sanığa ait DNA bulunmasının ise çiftin aynı evde yaşıyor olması nedeniyle tek başına delil olarak kabul edilemeyeceği vurgulandı. Sanığın eşini balkondan atarak öldürdüğüne dair somut delillerin bulunmadığı, yalnızca şüphe ve varsayımlar üzerinden mahkûmiyet kararı verilemeyeceğine dikkat çekildi.