Gamze’nin katiline anne çığlığı

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Antalya Alanya’da 24 Kasım 2021’de oturduğu 6’ncı kattaki evinin balkonundan düşen Gamze Yağlıoğlu (29), hayatını kaybetti. Gamze Yağlıoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturmada, 1 yıllık eşi Alper Yağlıoğlu (31) tutuklandı. Alanya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan tutuklu yargılanan Alper Yağlıoğlu, eşini balkondan iterek ölümüne neden olduğu kanaatiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin gerekçeli kararında; 1 metre 68 santim boyundaki Gamze Yağlıoğlu’nun, 1 metre 12 santim yüksekliğindeki tırabzana tutunmadan kendisini atmasının mümkün olmadığı, herhangi bir parmak ve tutunma izleri tespit edilmediği, sürtünme izinin bulunduğu aktarıldı. Gamze Yağlıoğlu’nun ölümünün, sanığın kendisini balkondan ittirmesiyle meydana geldiği belirtildi. Raporda, Gamze Yağlıoğlu’nun tırnaklarında sanığa ait DNA profili bulunduğu da ifade edildi.

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‘HAYATTAKİ TEK AMACIM...’

Dosyanın istinafta olduğunu, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyleyen Gamze Yağlıoğlu’nun annesi Neşe Kıraç (50), “Kızım, Alper Yağlıoğlu tarafından intihar süsü verilerek, katledildi. O gün kızımla olaydan 2 saat önce görüştük ve sohbet ettik. Morali iyiydi, sağlıklıydı, hatta şakalaştık. İntihar edecek bir durum yoktu. Bilirkişi raporları, telefon kayıtları ve hesap hareketleri incelendiğinde bu işin intihar olmadığı, cinayet olduğu ortaya çıktı. Alper ambulansı ve jandarmayı beklerken, cesedin başında Instagram’a giriyor. Bir insanın eşinin cesedinin başında soğukkanlı, o kadar sakin bir şekilde durması, hayatın olağan akışına aykırı. Mahkeme de aynı kanıya vardı. Dilerim sonsuza kadar oradan çıkamaz. Sonsuza dek her gün yaşayarak ölür. Şu an dosya istinaf aşamasında. Yaptığı kötülüğün bedelini ödemesini istiyorum. Hayattaki tek amacım bu. Psikolojik ilaçlarla yaşamıma devam ediyorum. Kimsenin evladı ölmemeli, anneler evlatsız kalmamalı. Türk adaletine sonsuz güveniyorum” ifadelerini kullandı.