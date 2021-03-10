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Gündem
Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 10.03.2021 - 17:10 | Son Güncelleme:

Gamze'nin kahreden ölümü... 'Kelimeler boğazımda düğümleniyor'

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Gamze'nin kahreden ölümü... 'Kelimeler boğazımda düğümleniyor'

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 18 yaşındaki Gamze Çetinkaya yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baba Mustafa Çetinkaya, ''Acımız büyük. Üniversite sınavına girecekti. Okumayı çok istiyordu. Söyleyecek söz bulmakta zorlanıyorum. Kelimeler boğazımda düğümleniyor" dedi.

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  • Bodrumdaki kazada Gamze Çetinkaya hayatını kaybetti
  • Bodrumdaki kazada Gamze Çetinkaya hayatını kaybetti
  • Bodrumdaki kazada Gamze Çetinkaya hayatını kaybetti
  • Bodrumdaki kazada Gamze Çetinkaya hayatını kaybetti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Konacık Mahallesi'ndeki bir büfede çalışan Gamze Çetinkaya, dün saat 20.00 sıralarında Turgutreis Mahallesi'ndeki evine gitmek için yola çıktı. Atatürk Caddesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen Çetinkaya'ya, Figen H.'nin kullandığı 48 ACS 760 plakalı otomobil çarptı.

Ağır yaralanan genç kız, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Çetinkaya, bu sabah yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Figen H. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Gamzenin kahreden ölümü... Kelimeler boğazımda düğümleniyor
AİLESİ HASTANEYE AKIN ETTİ

Gamze Çetinkaya'nın hayatını kaybetmesi üzerine ailesi ile sevenleri hastaneye akın etti. Anne Raziye Çetinkaya acı içinde feryat ederken, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan baba Mustafa Çetinkaya (49) “Kızım üç ay önce büfede işe başladı. Üç kızım var. En küçük olanıydı. İş dönüşü otomobil çarpmış. Acımız büyük. Üniversite sınavına girecekti. Okumayı çok istiyordu. Söyleyecek söz bulmakta zorlanıyorum. Kelimeler boğazımda düğümleniyor" dedi.

Gamzenin kahreden ölümü... Kelimeler boğazımda düğümleniyor

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