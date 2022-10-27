Gamze’nin anne ve babasına stüdyo çıkışı gözaltı

Haberin Devamı

MUĞLA’nın Bodrum ilçesi, Mazı Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan Gamze Sakallıoğlu (17), 24 Ocak sabahı yatağında hareketsiz bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, Gamze’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen genç kızın boynunda izler olduğu tespit edildi. Muğla Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gamze’nin cenazesi iki gün sonra Çamlıca Mezarlığı’nda toprağa verildi. Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) görevleri tarafından evde yapılan inceleme sonucu genç kızın ölümü, kayıtlara ‘şüpheli ölüm’ olarak geçti.

BOYUN KEMİĞİ KIRILMIŞ

Gamze Sakallıoğlu’nun otopsi raporunda boyun kemiğinin kırık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine annesi Turcen Sakallıoğlu (52) ve babası Mehmet Halil Sakallıoğlu (53) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sakallıoğlu çifti, sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. 4 ay cezaevinde tutuklu kalan Sakallıoğlu çifti, adli kontrol şartı ile tahliye edildi.



Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, gizli bir tanığın itirafı üzerine olayla ilgili yeniden çalışma başlattı. Yeni elde edilen deliller sonucu Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu hakkında bir kez daha gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, Sakallıoğlu çiftini gözaltına almak için İstanbul’da katıldıkları televizyon programının stüdyosuna geldi. Yayın sona erdikten sonra gözaltına alınarak Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler, daha sonra Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Haberin Devamı

4 KİŞİ BUGÜN ADLİYEDE

Jandarma ekipleri, yeni deliller ışığında Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu’nun yanı sıra Gamze’nin ağabeyi M.S. (37), amcası E.S. (55), kuzeni G.S. (32), yengesi N.S.’yi (31) Bodrum’da, ablası F.K. (27) ile eniştesi D.K.’yı (30) da Milas’ta gözaltına aldı.

İstanbul'da katıldıkları televizyon programında gözaltına alınan anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu da Bodrum’a götürüldü.

Haberin Devamı

Gamze Sakallıoğlu'nun erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen R.K. (33), Bodrum’da gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden Gamze Sakallıoğlu’nun amcası E.S., yengesi N.S., kuzeni G.S. ve ağabeyi M.S. ile D.K. çıkarıldıkları adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu, abla F.K. ve Gamze’nin eski erkek arkadaşı R.K. ise bugün adliyeye çıkarılacak.

BODRUM’A GÖTÜRÜLDÜLER

POLİS ekipleri, anne Turcen Sakallıoğlu ile baba Mehmet Halil Sakallıoğlu’nu gözaltına almak için SHOW TV’de katıldıkları televizyon programının stüdyosuna geldi. Yayın sona erdikten sonra gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Bodrum’a Mumcular Jandarma Karakolu’na götürüldü.