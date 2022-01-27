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Gamze yatağında ölü bulunmuştu! Tutuklanan anne: Kızımın çikolataya alerjisi vardı

#Muğla#Gamze Sakallıoğlu#Şüpheli Ölüm
Gamze yatağında ölü bulunmuştu Tutuklanan anne: Kızımın çikolataya alerjisi vardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yatağında ölü bulunan, boyun kemiğinin kırıldığı saptanan Gamze Sakallıoğlu'nun (17) tutuklanan annesi Turcen Sakallıoğlu (53) ile babası Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun (53) ifadeleri ortaya çıktı. Turcen Sakallıoğlu ifadesinde kızlarının çikolataya alerjisi olduğunu, bir gece önce de çikolata yediğini söyledi.

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Mazı Mahallesi'nde oturan Turcen Sakallıoğlu, 24 Ocak günü saat 07.30 sıralarında jandarmayı arayıp, uyandırmak için odasına girdiği kızı Gamze’yi yatağında hareketsiz bulduğunu söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, Gamze'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen Gamze Sakallıoğlu'nun boynunda izler tespit edildi.

Muğla Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ön otopside Gamze Sakallıoğlu’nun boyun kemiğinin kırıldığı belirlendi. Bunun üzerine anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklandı. Gamze Sakallıoğlu ise dün Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'KIZIMIN ÇİKOLATAYA ALERJİSİ VARDI'

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Sakallıoğlu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı. Anne Turcen Sakallıoğlu ifadesinde, "Akşam eve misafir geldi. Lahmacun ve çikolata yedik. Daha sonra misafirler gitti. Kızım normalde kendi odasında yatardı ama abisinin odasında uyudu. Sabah kalktım, kızıma seslendim. Cevap vermeyince yanına gittim. Yüzüstü yatakta hareketsiz yatıyordu. Hemen jandarmayı aradım. Normalde kızımın çikolataya alerjisi var. Kızımı gelinim ya da onun annesi öldürdü" dedi.

Mehmet Halil Sakallıoğlu ise, "Akşam misafirler geldi, lahmacun ve çikolata yedik. Gelen misafirin arabası arıza yaptı, onlara yardımcı oldum. Daha sonra uyudum. Sabah eşimin bağırış sesleriyle uyandım, kızım hareketsiz yatıyordu" ifadelerini kullandı.

Bu arada mahalleli, Turcen Sakallıoğlu'nun psikolojik sorunları olduğunu ileri sürdü.

Jandarmanın olayla ilgili yürüttüğü soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

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#Muğla#Gamze Sakallıoğlu#Şüpheli Ölüm

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