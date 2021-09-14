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Arzu ERBAŞ/RİZE (DHA)
Haber Giriş: 14.09.2021 - 17:04 | Son Güncelleme:

Gamze Pala'yı vahşice öldürmüştü! Katilin akıl sağlığı yerinde çıktı

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Gamze Pala'yı vahşice öldürmüştü! Katilin akıl sağlığı yerinde çıktı

Rize’nin Fındıklı ilçesinde, AK Parti Seçim İşleri'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala’yı (46) aşkına karşılık vermediği bahanesiyle tabancayla sırtından vurduktan sonra, boğazını bıçakla kesip öldüren Savaş Dalançıkar’ın (39), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılandığı davaya devam edildi. Hakkında, ceza sorumluluğunun tam olduğuna ilişkin düzenlenen raporla ilgili görüşü sorulan Dalançıkar “Bir diyeceğim yoktur” dedi.

Olay, 15 Nisan 2020’de, Fındıklı ilçesinde Sabancı Öğretmenevi'nde meydana geldi. Savaş Dalançıkar, Fındıklı AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı, aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle, resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmenevinde, belinden çıkardığı tabancayla sırtından vurdu, ardından da boğazını bıçakla kesip öldürdü. Kanlar içinde yere yığılan Pala'nın başında bekleyen Dalançıkar, ihbar üzerine adrese gelen polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Tutuklanan Dalançıkar hakkında ‘tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

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CEZA EHLİYETİ TAM

Katil zanlısı Savaş Dalançıkar, davanın görülen 5’inci duruşmasına tutuklu bulunduğu Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Gamze Pala'nın ailesi ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, sanığın Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen akıl ruh sağlığına ilişkin rapor okundu. Hakkında, ceza sorumluluğunun tam olduğuna ilişkin düzenlenen raporla ilgili görüşü sorulan Dalançıkar “Bir diyeceğim yoktur” dedi.

RAPORA İTİRAZ

Sanık avukatı Ali Sürmen ise “Müvekkilim hakkında gözlem altına alma kararı olduğu halde Covid-19 şartları değerlendirilerek gözlem yapılmadan hakkında bir rapor düzenlenmiştir. Oysaki salgın hastalık kanun hükmünü değiştirmez. Bizce bu yönü ile adli tıp kurumu raporu uygun değildir, yeniden rapor aldırılsın” dedi.

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Mahkeme heyeti, sanık avukatının rapora ilişkin itirazlarını reddedip Savaş Dalançıkar'ın tutukluk halinin devamına, akıl ruh sağlığıyla ilgili raporun aslının adli tıp kurumundan beklenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

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