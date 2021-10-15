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Gamze Pala cinayetinde karar çıktı! Ablaları gözyaşlarına boğuldu

#Rize#Gamze Pala#Serkan Ellialtı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Gamze Pala’yı (46) aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle tabancayla sırtından vurduktan sonra boğazını bıçakla keserek öldüren Savaş Dalançıkar (39), 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti cezada indirim uygulamadı. Duruşma sonrası Gamze Pala'nın ablaları Tülay Pala ve Fatma Serdar gözyaşlarını tutamadı.

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Olay, 15 Nisan 2020’de Fındıklı ilçesinde Sabancı Öğretmenevi'nde meydana geldi. Savaş Dalançıkar, Fındıklı AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmenevinde belinden çıkardığı tabancayla sırtından vurdu, ardından da boğazını bıçakla keserek öldürdü.

Kanlar içinde yere yığılan Pala'nın başında bekleyen Dalançıkar, ihbar üzerine adrese gelen polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Tutuklanan Dalançıkar hakkında Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Katil zanlısı Savaş Dalançıkar, davanın görülen 6'ncı duruşmasına tutuklu bulunduğu Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Gamze Pala’nın ailesinin avukatı Yunus Çoruh, "Türkiye'nin en vahşi cinayeti işlenmiştir. Canavarca, eziyet çektirerek ve tasarlayarak cinayet işlenmiştir. Keşke idam olsaydı da idam talep edebilseydik. Son zamanlardaki kadın cinayetlerinin fazlalığı ve olayın oluş şekli de dikkate alınarak sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

'EN ÜST DÜZEYDE CEZA VERİLSİN'

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Pala'nın diğer avukatı Muhammed Berat Özyanık ise, "Olayın meydana geliş şeklinin vahameti, kamuoyunda meydana getirmiş olduğu infialde dikkate alınarak, kamuoyu vicdanının da rahatlatılabilmesi için sanık lehine herhangi bir indirim yapılmayarak en üst düzeyde cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ONUN BAŞKASINA AİT OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM'

Karar öncesinde sanık Savaş Dalançıkar’a mahkeme heyetince son sözleri soruldu. Dalançıkar, “Olay tarihinde bir anlık öfkeme kapıldım ve bu olayı gerçekleştirdim. Bu hayatta en çok Gamze'mi seviyordum, yine en çok onu seveceğim. Olay tarihinden önceki bir tarihte Gamze'nin parmağında yüzük görmüştüm. Onun başkasına ait olacağını düşündüm ve öfkelendim. Ben bu olayı tasarlamadım. Tasarlayacak olsaydım önceden Gamze'mi mezarlığa gittiklerinde, arefe gününde öldürürdüm. Mahkemenin adaletine sığınıyorum" dedi.

İNDİRİM YAPILMADI

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Mahkeme heyeti sanık Savaş Dalançıkar'a 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası verdi. Mahkeme heyeti cezada indirim uygulamadı.

'ASSALARDI DAHA GÜZEL OLURDU'

Duruşma sonrası adliye önünde Gamze Pala'nın ablaları Tülay Pala ve Fatma Serdar gözyaşlarını tutamadı. Kararı değerlendiren Fatma Serdar, "Kardeşimi geri getiremeyiz ki ne diyeyim. Yaktı bizi. Karar beni mutlu etmedi, onu assalardı daha güzel olurdu ama öyle bir kanunumuz yok, keşke idam olsaydı" dedi.

Gamze Pala cinayetinde karar çıktı Ablaları gözyaşlarına boğuldu

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'KARAR YARAMIZA BİR NEBZE MERHEM SÜRECEK'

Avukat Serkan Ellialtı ise, "İstediğimiz gibi sonuç aldık. Bu tür suçlarda yeri geldiğinde idam edilmesini de isteriz. Ama bugün Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre alabileceği cezayı aldı. Tasarlayarak kasten adam öldürmeden, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Cezalarında herhangi bir indirim olmadı. Mahkeme süresince zaten akli dengesi yerinde olmadığı gibi bahanelerle uzatılmaya çalışıldı. Karar yaramıza bir nebze olsun merhem sürecektir. Sonuçta bir canımızı kaybettik. Karar ailenin üzüntüsünü bir nebze olsun saracaktır. Ama bizim için yeterli değildir. Şu an için karara itiraz etmeyi düşünmüyoruz" dedi.

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Gamze Pala cinayetinde karar çıktı Ablaları gözyaşlarına boğuldu

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#Rize#Gamze Pala#Serkan Ellialtı

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