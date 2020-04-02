Gamze İsminin Anlamı Nedir? Gamze Ne Demek?

Gamze ismi Arapça kökenli bir addır. Özellikle Türkiye'de kız çocukları için en çok kullanılan isimler arasında yer alıyor. Birçok kişi anlamını tam olarak bilmese bile telaffuzu üzerinden oldukça fazla beğenmektedir.

Gamze İsminin Anlamı

Gamze iki farklı anlamı üzerinden isim olarak öne çıkmaktadır.

- Süzgün bakış,

- Çene ya da yanak çukurluğu,

Bu iki anlam üzerinde kız çocuğunuz için Gamze ismini verebilirsiniz. Özellikle halk arasında yaygın olarak çene ve yanak kısımlarında oluşan çukurluk bölümlerine Gamze denmektedir. Genelde bu anlam üzerinden halk arasında bilinen bir isimdir.

Gamze isminin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği merak konusudur. Bu bağlamda Gamze adının Kur'an'da geçmediğini söylemek gerekir. Hem isim olarak hem de sözcük anlamı kapsamında güzel bir manaya geldiğini söylemek mümkün. Böylece minik yavrunuz için ona güzel bir isim verme şansını değerlendirebilirsiniz.

Özellikle yan bakış ve göz süzme gibi anlamlara geldiğini de söylemek gerekir. Ayrıca yanak ve çene kısımlarındaki çukurluk üzerinden harika bir görüntü oluşturan Gamze, bu özel manası nedeniyle en çok sevilen isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Kız çocukları için keyifle koyabileceğiniz en özel isimlerden biridir.