Gamze evden kaçmıştı... Hikayesinden dram çıktı

Eskişehir’de yaşayan Ferda Karasöğüt (51), 18 gün önce annesi cezaevinde olduğundan dolayı akrabalarının yanında kalan torunu Gamze Karasöğüt’ü (13) yanına almak için Bursa’nın Osmangazi ilçesine gitti. Annesi ve babası cezaevinde olan torununu yanında kalması konusunda ikna eden anneanne, Gamze’yi Eskişehir’e getirdi.



Anneannesinin Eskişehir’deki evinde 2 gün kalan kız, 3’üncü gün evden kaçtı. Gece saatlerinde siyah kıyafetler giyerek anneannesinin evinden kaçan Gamze’den 15 gündür haber alınamıyor.



Gamze’yi aramadık yer bırakmayan anneanne, torununun başına kötü bir şey gelmesinden korkuyor. Günlerdir torunundan haber alamayan gözü yaşlı anneanne, Gamze’nin en son 3 gün önce Bursa’nın Altı Parmak Caddesi’nde görüldüğünü söyledi.



Gamze’nin yaşından büyük gösterdiğini aktaran Ferda Karasöğüt, torunun bulunmasını istiyor.



“İKİ GÜN DURDU ÜÇÜNCÜ GÜN KAÇTI”



Konuyla ilgili konuşan anneanne Ferda Karasöğüt, “Babası 15 yıldır cezaevinde, annesi de 20 gün önce cezaevine girdi. Ben babaannesini aradım, onun bunun evinde kalmasın dedim. Mahalle insanları, hep akrabalarımızın yanında kalıyor ama yakışmaz. Anneannesi ve babaannesi varken, mahallede onun bunun evinde kalmasının mümkün değildi. Kızımız biraz da yaşından büyük gösterdiği için dünürüme, ‘Biraz sen sahip çık, biraz ben sahip çıkayım, biraz sen de kalır biraz bende kalır. Annesi cezaevinden çıkasıya kadar’ dedim.



Ben buradan arabaya bindim. Gittim gece 00.30’da annemin evinden aldım, ikna ettim. Arkadaşları, çevresi istediği hayat Bursa’da olduğu için gelmek istememişti. Babaannesi ve bende prensip olarak dışarı çıkarmak, sokakta gezme olmadığı için ikimizi de istemedi.



Onun bunun evinde kalmak istiyor ama bizim yanımızda kalmak istemiyordu. Aldım onu getirdim, iki gün durdu üçüncü gün kaçtı.



Kapılar açıktı aniden fırladı kaçtı gitti merdivenlerden. Nasıl uçtu, nasıl koştu anlamadım. Ben KOAH hastasıyım onun gibi hızlı koşamadım” dedi.



“ÖLDÜRDÜLER Mİ, KESTİLER Mİ, TOPRAĞA MI GÖMDÜLER”



Çok üzüldüğünü ve sabahlara kadar torununu düşündüğünü aktaran anneanne, “Polisler zaten bu olayı biliyor. Şu an ben Bursa’daki çevreyi tanımıyorum. 40 seneden beri ben Bursa’dan uzağım. Bursa’da tüm çevremiz var ama ben hiçbirini tanımıyorum. Gamze’nin sevgilisi var mı, yok mu onu da bilmiyorum. Bütün yeğenlerime sordum onlar da, ‘Daha evvelden sevgilisi vardı, ayrıldı’ dediler.



Hiçbirinden sır alamıyorum. Bunlar 3-4 arkadaş, hepsi sır küpü. Yani çok büyük bir bunalımdayım, sonuçta o benim evladım. Ben evladıma annelik yapamadığım için ona annelik yapmak istedim.



Çok üzülüyorum sabahlara kadar elli tane şey düşünüyorum. Öldürdüler mi, kestiler mi, toprağa mı gömdüler, bir şey mi oldu her türlü ortam aklıma geliyor” diye konuştu.



“ÇOCUĞUMUN BULUNMASINI İSTİYORUM”



Torununun bir an önce bulunmasını isteyen Ferda Karasöğüt, “Kimin yanındaysa ona söylemek istediğim, Gamze 13 yaşında. Benim dememe gerek yok, onlar kanunları benden iyi biliyordur. 13 yaşındaki bir kızı kaçırmanın kanunen cezası var. Yani ortaya çıkarsınlar. Otururuz, konuşuruz, gerekirse şikâyetçi bile olmayız. Önemli olan çocuğumun sağ salim ortaya çıkması. Yetkililerden çocuğumun bulunmasını istiyorum, Allah rızası için” ifadelerini kullandı.