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Gamze Esgicioğlu cinayeti davasında karar! Müebbet isteniyordu, 18 yıl hapis cezası verildi

#Isparta#Gamze Esgicioğlu#Hasan Bölüm
Gamze Esgicioğlu cinayeti davasında karar Müebbet isteniyordu, 18 yıl hapis cezası verildi

Isparta'da erkek arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen Gamze Esgicioğlu (23) cinayeti davasında karar çıktı. Hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istenen sanık Hasan Bölüm'e (25) mahkeme heyeti, kasten yaralamaya bağlı öldürme suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Kızı öldürülen baba Mehmet Esgicioğlu da sanık hakkında mahkemenin verdiği karara saygı duyduğunu ancak cezanın az olduğunu söyledi.

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Isparta'da 13 Ekim 2020'de erkek arkadaşı tarafından kaldığı apartta göğsünden bıçaklanarak öldürülen Gamze Esgicioğlu cinayeti davasında karar, ölüm yıl dönümüne 1 gün kala çıktı.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma saat 13.00'te başladı. Duruşmaya tutuklu sanık Hasan Bölüm, tutuksuz sanık M.K. taraf avukatları ile Gamze'nin babası Mehmet Esgicioğlu katıldı. Daha önce heyet değişikliği nedeniyle 2 kez ertelenen karar duruşması bugün sonuçlandı.

Mahkeme heyetinin oy çokluğu ile verdiği kararda, sanık Bölüm'ün kasten yaralamaya bağlı öldürme suçunu işlediğine kanaat getirilerek 18 yıl hapis cezası verildi ve herhangi bir indirim uygulanmadı. Heyet, diğer tutuksuz sanık M.K. hakkında da soruşturma açılması için savcılığa fezleke yazılmasına karar verdi.

Karar öncesi son sözü sorulan sanık Bölüm'ün, olayın istemeyerek yaşandığını belirttiği ve 'Pişmanım, beraatimi istiyorum' dediği öğrenildi.

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Gamze Esgicioğlu cinayeti davasında karar Müebbet isteniyordu, 18 yıl hapis cezası verildi

AVUKAT İLE BABA AÇIKLAMA YAPTI

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan avukat Fatih Durmaz, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Durmaz, şunları kaydetti:
"Hakkında kasten öldürme suçundan iddianame düzenlenen, suçun vasfı, mevcut deliller ve adli tıp raporları ile suçu sabit görülen sanığa mahkeme heyeti suç vasfının değiştiği öldürme kastıyla değil de kasten yaralamaya bağlı öldürme suçunu işlediği kanaatine vararak, 83'üncü maddeye uyarlamak suretiyle 18 yıl hapis cezası verdi. Tabii her ne kadar mahkemenin kararına saygı duysak da bu itiraz hakkımızdan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez. İstinaf mahkemesine giderek karara itirazımızı yapacağız ve sanığın kasten öldürme suçuyla cezalandırılmasını talep edeceğiz." 

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'GEREKÇELİ KARARDA SUÇ VASFININ NASIL DEĞİŞTİĞİNİ GÖRECEĞİZ'

Mahkeme heyetinin kararını oy çokluğu ile verdiğine dikkati çeken Durmaz, "Tabii mahkemenin gerekçeli kararını gördükten sonra suç vasfının nasıl değiştiğini görmüş olacağız. Netice itibarıyla karar oy birliği ile değil; oy çokluğu ile alındı. Buna itiraz eden üyenin hangi gerekçe ile itiraz ettiğini de net görmüş olacağız. Diğer sanık M.K ile ilgili baştan beri suç delillerini yok etmek, suçu gizlemek ve yetkililere bildirmemek suretiyle ölüme sebep olabilecek fiili işlediği gerekçesiyle defalarca suç duyurusunda bulunmuştuk. Mahkeme heyeti, bu sanıkla ilgili olarak delilleri yok etme suçundan beraatine karar verirken, suçu gizleme suçuyla ilgili ayrı bir soruşturma açılması yönünde karar verdi. Bu konunun da takipçisi olacağız."

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'CEZA AZ'

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Kızı öldürülen baba Mehmet Esgicioğlu da sanık hakkında mahkemenin verdiği karara saygı duyduğunu ancak cezanın az olduğunu belirtti. Avukatıyla yasal hakkını kullanıp, karara itiraz edeceğini ifade eden Esgicioğlu, cezanın artırılmasını istediklerini söyledi.

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#Isparta#Gamze Esgicioğlu#Hasan Bölüm