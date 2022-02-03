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Gamze Açar'ın ölümü davasında sanıkların tahliye taleplerine ret

#Ankara#Gamze Açar#Kızılcahamam
Gamze Açarın ölümü davasında sanıkların tahliye taleplerine ret

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde lise öğrencisi Gamze Açar'ın (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 4 sanığın tahliye talebi reddedildi.

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Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerinden irtibata geçtiği Rıza Doğan ile iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesindeki odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı otelde 5'inci katta kaldığı odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Açar'ın otelde görüştüğü, kendilerini 'devre mülk şirketi çalışanları' olarak tanıtan Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ve Emre Eker gözaltına alınıp tutuklandı, Hüseyin Emre Gürgen ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 63'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi.

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Duruşmaya tutuklu sanıklar Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Emre Eker ise SEGBİS’te oluşan teknik sorun nedeni ile duruşmaya katılamadı. Gamze Açar'ın babası Ferhat Açar ve annesi Sevinç Görkem ile taraf avukatları da duruşmada yer aldı.

'KARİYERİMDEN OLDUM'

Sanıklardan Hüseyin Emre Demiral, 1,5 yıldır tutuklu olduklarını söyleyerek, "Kariyerimden oldum. Cezaevindeyken annemi kaybettim. Mezarına bile gidemedim. Maddi durumum da yerinde değil ve hayatımı idame ettiremiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mehmet Doğan ise 16 aydır cezaevinde olduğunu ve bu süre zarfında diğer mahkumların sürekli saldırısına uğradığını öne sürerek, mağdur olduğunu savundu. Doğan, "Mahkemenin uzun süreceğini düşünüyorum. Bu süre içinde askerliğimi yapmak istiyorum ve birliğime teslim olmak istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Sanıkların avukatları da tahliye talebinde bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutukluluk hallerinin devamına hükmettiği sanıkların sonraki duruşmada salonda hazır edilmelerine, tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen’in tutuksuz olarak yargılanmasının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

 

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