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Galibiyet golüyle kalp krizi geçirdi... Hastanede kurtarılamadı

#Manisa#Alaşehir#Galatasaray
Galibiyet golüyle kalp krizi geçirdi... Hastanede kurtarılamadı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün akşam taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin, Galatasaray ile oynadığı derbi maçında uzatmalarda attığı galibiyet golüyle birlikte heyecanlanıp kalp krizi geçiren Ahmet Uysal (60), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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2 çocuk, 6 torun sahibi Ahmet Uysal, dün akşam taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı futbol karşılaşmasını televizyondan izlemek için yeğeni Ercan Uysal'ın işlettiği kahvehaneye gitti. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında takımının attığı golle heyecanlanan Uysal, bir anda fenalaşıp bulunduğu yere yığıldı.

Uysal, kahvehanedekiler tarafından ilçedeki bir özel hastaneye götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ahmet Uysal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ahmet Uysal'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

'AMCAM GOL HEYECANINI KALDIRAMADI'

Ahmet Uysal’ın yeğeni Ercan Uysal, "3 katlı evinin duvarına Fenerbahçe'nin amblemini ve Türk bayrağı işlemesi yaptıracak kadar fanatik biri taraftardı. Maç çok heyecanlıydı. Maçın uzatmalarında çok sevdiği Fenerbahçe gol atınca, amcam bu heyecanı kaldıramayıp yere yığıldı. Hastaneye götürdük ancak kurtarılamadı. Acımız büyük" dedi.

Tepeköy Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Malçok da koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan bacanağı Uysal'ı kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirterek, "Heyecana kalbi dayanmadı" ifadelerini kullandı.

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#Manisa#Alaşehir#Galatasaray

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