Galeriye baskın

Ankara Resim Heykel Müzesi’nde 2014’te Osmanlı dönemi ressamlarına ait tabloların çalınmasına ilişkin düzenlenen operasyonda tutuklanan Nişantaşı’ndaki Artist Sanat Galerisi’nin sahibi Orhan Dağhan Özil, bu kez galerisinde Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Safevi dönemlerine ait 78 parça tarihi eser ele geçirilince şüpheli olarak sorgulandı.

800 YILLIK KÂSELER

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nişantaşı’ndaki Artist Sanat Galerisi’nde kaçak tarihi eser bulunduğuna yönelik bir bilgi aldı. Yapılan tespitlerin ardından aralarında arkeoloji mezunu polislerin bulunduğu ekipler sanat galerisine baskın düzenledi. Baskında Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Safevi dönemine ait 78 parça tarihi esere el konuldu. Benzerlerinin müzelerde bile bulunmadığı belirtilen Selçuklu dönemine ait pişmiş toprak kâse örneklerinin 800 yıllık olduğu saptandı. Ele geçen eserler arasında, kufi ayet yazılı bronz levhalar, Selçuklu dönemine ait bronz hayvan figürlü buhurdanlık, Osmanlı dönemine ait bitkisel motifli İznik ve Çanakkale tipi seramik örnekleri ile Safevi dönemine ait bir miğfer dikkat çekti. 2863 sayılı ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet’ suçundan şüpheli olarak ifadesi alınan Özil’in dosyası savcılığa gönderildi.

HANGİ CAMİNİN VİTRAYI



Operasyonda, Osmanlı dönemine ait türünün nadir örneklerinden olduğu belirtilen 170 santim uzunluğunda ve 80 santim genişliğinde cam vitrayın bir camiden söküldüğü anlaşıldı. Vitrayın hangi camiden söküldüğünü belirlemek için araştırma yapılıyor.