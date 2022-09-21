Galeride karşılaştığı husumetlisinin peşinden pompalı tüfekle koşup, ateş etti

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Polisin alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'nda bulunan bir oto galeride, öğle saatlerinde meydana geldi. İsmail T., girdiği iş yerinde bir süre dinlendi. Bu sırada İsmail T., öncesinde aralarında husumet bulunan Orhan K. ile karşılaştı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İsmail T., iş yerine ait olduğu belirtilen pompalı tüfeği alıp, Orhan K.'nin peşinden koştu. Kaldırımda Orhan K.'yi kovalayan İsmail K., arkasından ateş etti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri sahipleri İsmail K.'yi etkisiz hale getirip tüfeği aldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay sonrası bir kahvenin tuvaletine saklanan İsmail K., daha sonra kaçtı. Galeri içinde İsmail K.'nin tüfeği alıp koşması, ateş etmesiyle yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı.