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Galeride karşılaştığı husumetlisinin peşinden pompalı tüfekle koşup, ateş etti

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#Pompalı Tüfek#Antalya#Galeri
Galeride karşılaştığı husumetlisinin peşinden pompalı tüfekle koşup, ateş etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 15:40

Antalya'da dinlenmek için girdiği oto galeride husumetlisi Orhan K. ile karşılaşan belediye temizlik görevlisi İsmail T., pompalı tüfekle peşinden koşturup, ateş etti. Olayda yaralanan olmazken, yaşanan panik, iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

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Polisin alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'nda bulunan bir oto galeride, öğle saatlerinde meydana geldi. İsmail T., girdiği iş yerinde bir süre dinlendi. Bu sırada İsmail T., öncesinde aralarında husumet bulunan Orhan K. ile karşılaştı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İsmail T., iş yerine ait olduğu belirtilen pompalı tüfeği alıp, Orhan K.'nin peşinden koştu. Kaldırımda Orhan K.'yi kovalayan İsmail K., arkasından ateş etti.

Galeride karşılaştığı husumetlisinin peşinden pompalı tüfekle koşup, ateş etti

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri sahipleri İsmail K.'yi etkisiz hale getirip tüfeği aldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay sonrası bir kahvenin tuvaletine saklanan İsmail K., daha sonra kaçtı. Galeri içinde İsmail K.'nin tüfeği alıp koşması, ateş etmesiyle yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı.

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#Pompalı Tüfek#Antalya#Galeri

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