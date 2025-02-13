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Galericinin hayatını kâbusa çevirdiler: Haraç vermeyince saldırılar başladı

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#Haraç#Galeri#Şanlıurfa
Galericinin hayatını kâbusa çevirdiler: Haraç vermeyince saldırılar başladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 13:00

Şanlıurfa'da galerecilik yapan Kadir Taştan'a ait iş yeri son 1 ay içerisinde 4 kez kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Son olarak motosikletle gelen 2 kişinin iş yerine tüfekle ateş açması güvenlik kamerasına yansıdı.

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Karşıyaka Mahallesi'nde 3 yıldır galericilik yapan Kadir Taştan'ın iş yerinin önüne gece saatlerinde 2 kişi motosikletle geldi. Motosikletten inen şüphelilerden birisi cep telefonu kamerası ile kayıt yaparken, diğeri tüfekle galeriye ateş açtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Son 1 ay içerisinde 4'üncü kez saldırıya uğradıklarını belirten Kadir Taştan şikayette bulunurken; polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Galericinin hayatını kâbusa çevirdiler: Haraç vermeyince saldırılar başladı

'HARAÇ VERMEYİNCE, SALDIRILAR BAŞLADI'

Kadir Taştan, "Benden haraç istediler ancak asla vermeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen bazı torbacıları buraya yönlendirdiler. Son 1 ayda iş yerim 4 kez motosikletli saldırganlar tarafından kurşunlandı. Kamera kayıtları olmasına rağmen hala suçlular yakalanamadı. Maddi olarak büyük zarar gördüm. Güvenlik nedeniyle araçlarımızı farklı bir yerde muhafaza ediyoruz ve iş yapamaz hale geldik" dedi.  

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Galericinin hayatını kâbusa çevirdiler: Haraç vermeyince saldırılar başladı

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#Haraç#Galeri#Şanlıurfa

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