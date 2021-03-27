Galerici hayatının şokunu yaşadı! Dolandırıcıların yöntemi 'pes' dedirtti

İstanbul’da galericilik yapan Yavuz Çiftçi’nin kendi iş yerinde sergilediği araçlardan biri, başkaları tarafından satışa sunuldu. Bunu yapan ise kendini alıcı olarak gösteren dolandırıcılardı. Detaylar CNN TÜRK muhabiri Sema Akbulut ve kameraman Ahmet Akpolat’ın özel haberinde...

Dolandırıcılar her gün yeni bir yöntem ile kandırmaya devam ediyor. Bu kez hedeflerinde ikinci el araba satan bir galeri sahibi Yavuz Çiftçi vardı. Çiftçi’nin iş yerinde sergilediği araçlardan biri, başkaları tarafından satışa sunuldu. Bunu yapan ise kendini alıcı olarak gösteren dolandırıcılardı.

Galerici Yavuz Çiftçi karşısındaki kişilerin dolandırıcı olduğundan habersiz araç için pazarlık yaptı. Çiftçi "Pazarlık aşamasına geçtikten sonra arabanın ekspertizimi istiyorlar, otomatik olarak biz o ekspertizi gönderiyoruz. Kredi kullanacaklarını söylüyorlar arabanın ruhsatını gönderiyoruz ve detaylı fotoğraf istiyorlar detaylı fotoğrafı çektirip gönderiyoruz" dedi.

ŞÜPHELENMEMESİ İÇİN UÇAK BİLETİ FOTOĞRAFI GÖNDERDİLER

Dolandırıcılar da Çiftçi'nin şüphelenmemesi için İstanbul'a geldiklerine dair uçak bileti fotoğrafı gönderdi ve aracın ilandan kaldırılmasını istedi.

Çiftçi, "İnternetten çıkartın dediler biz de çıkarttık 1 gün sonra satışı yapılacak 1-2 saat sonra internete düşürdükten sonra arabanın fiyatını 1 milyon 200 bine çekmişler internete koymuşlar ve kendileri ruhsatta oynama yapmışlar, kendi adlarını koymuşlar yani şahıs kendi arabasını satıyor pozisyonuna sokmuşlar" ifadelerini kullandı.

Galerici Yavuz Çiftçi dolandırıcıların oyununu ise bir başka müşterisinden öğrendi. Çiftçi, müşterisinin "1 milyon 600 binlik aracı niye 1 milyon 200 bine satıyorsunuz bir şey mi oldu?" sorusu üzerine dolandırıcıların oyununu anladı.

TELEFON YÜZÜNE KAPATILDI

Mağdur Yavuz Çiftçi dolandırıcıları aradığında telefon yüzüne kapatıldı... Satışa konulduğu site üzerinden aracın ilanı kaldırıldı ancak dolandırıcılar birkaç saat içinde binlerce kişiden kapora topladıktan sonra kayıplara karıştı.

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