Galatasaraylı Yiğit’in kalbi yaşıtına umut oldu

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Serkan Kurt yönetimindeki otomobil, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde TIR’la çarpıştı. Baba-oğul, hastaneye kaldırıldı. Serkan Kurt, tedavisinin ardından taburcu oldu. Yoğun bakımda tedavisi süren oğlu Yiğit Kurt’un önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Kurt ailesi Galatasaray hayranı Yiğit’in organlarını bağışlama kararı aldı. Yiğit Kurt’un kalbi Ankara’da tedavi gören ve kalp nakli bekleyen aynı yaştaki bir çocuğa nakledilecek.

Baba Serkan Kurt, “Oğlum, Galatasaray maçını izleme hayaliyle günler öncesinden hazırlık yapmıştı. Evde sarı-kırmızı ne varsa yanına aldı. Yaşadığımız acıyı anlatmak çok zor. Yiğit’in kalbi başka bir bedende atacak. Bu bizim için bir umut oldu. Yiğit, koyu bir Galatasaraylıydı, Icardi ve Mertens gibi yıldızları görmek istiyordu. Şimdi tek isteğim, oğlumun son yolculuğunda bu futbolcuların bizimle olmaları” dedi.

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‘SON YOLCULUĞUNDA YANINDA OLUN’

Anne Pınar Kurt (41) ise “Oğlumun cenazesine Galatasaray futbolcularının katılmasını istiyorum. Bir anne olarak yalvarıyorum, oğlum onları görmedi ama son yolculuğunda yanında olmalarını diliyorum” diye konuştu.

Taziye mesajı yayımlayan Galatasaray Kulübü’nden “Minik taraftarımızın vefat haberi bizi derinden üzmüştür. Kurt ailesine acı kayıpları için başsağlığı diliyor, tedavi altında olan babaya da acil şifalar diliyoruz” denildi.