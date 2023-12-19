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Galatasaraylı Ertay Örmen’in annesi: Oğlum beni zorla huzurevinde tutuyor

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#Taylan Köknel#Ertay Örmen#Huzurevi
Galatasaraylı Ertay Örmen’in annesi: Oğlum beni zorla huzurevinde tutuyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre, Taylan Köknel (79) Galatasaray’ın eski denetim kurulu üyesi ve yönetici koçu Ertay Örmen’in annesiydi. İddiaya göre, Ertay Örmen, yaşlı annesini evde yalnız bırakarak eş, dost ve akrabalarıyla görüşmesini engelliyordu. İddiaya göre annesini rızası dışında ve zorla Galatasaray Yardımlaşma Vakfı bünyesinde hizmet veren huzurevinde tutan Ertay Örmen, Taylan Köknel’i herkesten kaçırarak sosyalleşmesine engel oldu.

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Taylan Köknel’le 30 yıllık aile dostu olduklarını ve kendisiyle hiçbir şekilde iletişim kuramadıklarını şikâyet dilekçesinde belirten avukat Deniz Değer, “Müvekkil adeta tecrit edilmiş, herkesten uzak tutularak bakımevi adı altında aslında bakılmayarak, uyutularak ve uygun olmayan ilaçlar verilerek bir nevi sağlığına kastedilmiştir. Müvekkil bize oğlu ve birlikte yaşadığı Yonca Karavit’in kendisini gezdirme bahanesiyle dışarı çıkardığını, daha sonra buraya getirerek hiç aramadığını, çamaşırlarının dahi olmadığını, buradan çıkmak istediğini ancak izin vermediklerini söyledi. Ertay Örmen, Aile Mahkemesi tarafından verilen uzaklaştırma kararını ihlal ederek adeta annesini rehin almıştır. Ertay Örmen ile sevgilisi Yonca Karavit’in müvekkil ile çevresinden uzak tutulmasını istiyoruz. Ayrıca, müvekkilin Galatasaraylılar Yurdu’ndan çıkmasını ve konutuna getirilmesini talep ediyoruz” iddialarında bulundu.

 

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#Taylan Köknel#Ertay Örmen#Huzurevi

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