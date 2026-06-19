Galatasaray’da lise düzenlemesi

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Galatasaray İlkokulu’na her yıl noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile 50 öğrenci alınıyor. Bu öğrenciler, eğitim yaşamlarına Galatasaray İlkokulu ve Ortaokulu’nda devam edip ardından Galatasaray Lisesi’ne direkt geçiş yapabiliyordu. Galatasaray İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ferda Önengüt Yapar, bu sistemin bu yıldan itibaren değişeceğini söyledi. Yapar, katıldığı sosyal medya canlı yayınında yeni uygulamayı şöyle anlattı:

LGS İLE ALINACAK

“1992 yılında Fransız ve Türk hükümeti arasında yapılan anlaşma doğrultusunda Galatasaray İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi iç yönetmeliği hazırlanmıştı. Bu yönetmelik doğrultusunda Galatasaray Lisesi’ne mevcut lise sınavlarıyla 100 öğrenci alınması, ilkokula da noter huzurunda düzenlenen kura sistemiyle 50 öğrenci alınmasına karar verilmişti. Bugüne kadar alınan 50 öğrenci doğruca ortaokula ardından da liseye geçti. Bu öğrenciler Galatasaray Lisesi’ne sınavla gelen 100 öğrenciyle birleşerek 150 kişilik bir öğrenci grubunu oluşturdu. Ancak bu yıl yeni bir karar alındı. Bu karar mevcut öğrencilerimiz için geçerli olmayacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılında kura sonucunda Galatasaray İlkokulu’na kayıt yaptıran öğrencilerimiz ile uygulanmaya başlanacak karara göre, öğrencilerin 8’inci sınıfa geldiklerinde liseye geçiş için düzenlenen merkezi sınava girip ilk yüzde 4’lük dilimde yer alması gerekecek.”

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KURA TEMMUZDA

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Müdür Yapar, kuranın temmuzda çekileceğini söyledi: “23 Haziran itibarıyla ilgili duyurunun yayınlanmasını ve randevu sisteminin açılmasını bekliyoruz. Bu doğrultuda ilkokul kurası için 26 Haziran itibarıyla başvuruları almayı planlıyoruz. Veliler internet üzerinden randevu alıp başvuruyu yapabilecekler. Bu yıl 30 Eylül 2019 ile 30 Aralık 2020’de doğmuş 69-84 aylık tüm öğrenciler kura için başvurabilecek. Bu çocukların hiçbir şekilde özel, devlet ya da yurtdışında 1’inci sınıfı okumamış olmaları gerekiyor. 66, 67 ve 68 aylık öğrencilerin başvurusu için ailelerinin çocuklarının 1’inci sınıfı okumasını talep ettikleri bir dilekçe yazmaları gerekiyor. Kura, temmuz ayının ortasında çevrimiçi canlı yayında çekilecek.”