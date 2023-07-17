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Galatasaray’da kura günü

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray Lisesi#Piyango#Youtube
Galatasaray’da kura günü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 07:00

Her yıl binlerce velinin başvurduğu ve çocuklarını kaydettirmek istediği Galatasaray İlkokulu 1’inci sınıf kurası bugün çekiliyor.

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Bu yıl, 30 Eylül 2016 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında doğan ve ilkokul 1’inci sınıfa başlamamış adaylar kuraya başvurdu.

Kura çekilişi bugün saat 11.00’de noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu yetkilileri huzurunda piyango yöntemiyle yapılacak. Çekiliş okulun YouTube hesabından canlı yayınlanacak.

50 ÖĞRENCİ ALACAK

Çekiliş sonucunda 50 aday öğrenci yedek liste olmadan belirlenecek. Kurada isimleri belirlenen aday öğrencilerin listesi aynı gün www.gsl.gsu.edu.tr ve www.gsi.gsu.edu.tr adreslerinden yayınlanacak. Velilerin 18-19 ve 20 Temmuz tarihlerinde okula kayıt beyanında bulunmaları gerekiyor. Kontenjan dolmazsa başvuru listesindeki adaylar arasında 24 Temmuz’da yeniden aynı yerde ve aynı yöntemle kura çekilişi yapılacak. 

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#Galatasaray Lisesi#Piyango#Youtube

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