Galatasaray’da kura! 9 bin 664 adaydan 50’si güldü

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Bu yıl 9 bin 664 kişinin 1000 TL ödeyerek başvurduğu kuranın çekimi Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapıldı. Kazanan 50 öğrenci Galatasaray İlkokulu’nda ücretsiz olarak eğitim görecek. Milli piyango yöntemiyle gerçekleştirilen kuraya Milli Eğitim Beyoğlu İlçe Şube Müdürü Cüneyt Kamacı, İstanbul 39’uncu Noterliği Başkatibesi Şengül Tatar, Galatasaray Lisesi Müdür Yardımcısı Abdullah Albayrak ve Galatasaray İlkokul Müdürü Ferda Önengüt Yapar katıldı. Veli ve öğrencilerin alınmadığı çekiliş, internet üzerinden canlı olarak yayınlandı. Kura çekimi sırasında 4 küreden düşen üzerinde 0’dan 9’a kadar rakamların yazılı olduğu topların oluşturduğu 4 basamaklı sayılar kazanan öğrencileri belirledi.

13 KEZ TEKRARLANDI

Kurada kullanılan 4 kürede aynı özelliğe sahip 0’dan 9’a kadar 10’ar top yer aldı. Kura kurallarına göre binler, yüzler, onlar ve birler basamağına ait 4 küreden tek seferde 4 topun aynı anda düşmesi gerekiyor. Kurada 2, 7, 9, 15, 26, 40, 43, 44, 46 ve 49’uncu adayların belirlenmesi sırasında bazı kürelerden top düşmedi. 40’ıncı adayın belirlenmesi sırasında bu durum tam 3 kez yaşandı. Kura sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin velileri 18-19 ve 20 Temmuz tarihlerinde kayıt beyanında bulunacak. Kazananların ön kayda gelerek kayıt beyanında bulunmaları zorunlu. 23 Temmuz saat 16.00’ya kadar kayıt beyanında bulunmayanların kayıt hakkı düşecek. Böylece 50 kişilik kontenjanın dolmaması halinde 24 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00’de aynı sistemle yeniden kura çekilişi yapılacak.