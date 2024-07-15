Galatasaray İlkokulu kurası çekildi: 9 bin 938 adaydan 50’sinin yüzü güldü

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Galatasaray Lisesi’nde piyango yöntemiyle düzenlenen kuraya İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Cüneyt Kamacı, Beyoğlu 40’ıncı Noteri Vekili Vural Şen, Galatasaray Lisesi Müdür Yardımcısı Selma Zoralioğlu ve Galatasaray İlkokulu Müdürü Ferda Önengüt Yapar da katıldı. Veli ve öğrencilerin alınmadığı çekiliş, internet üzerinden canlı olarak yayınlandı. Kura çekimi sırasında 4 küreden düşen üzerinde 0’dan 9’a kadar rakamların yazılı olduğu topların oluşturduğu 4 basamaklı sayılar kazanan öğrencileri belirledi.

Kurada kazanıp 17 Temmuz saat 16.00’ya kadar kayıt beyanında bulunmayanların kayıt hakkı düşecek. Böylece 50 kişilik kontenjanın dolmaması halinde 19 Temmuz Cuma günü yeniden kura çekilişi yapılacak.

GELENEK İÇİN BİR ÇOCUK DAHA YAPAR...

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Galatasaray İlkokulu’nun kurası internet üzerinden canlı yayınlanmasına rağmen bazı veliler Galatasaray Lisesi’nde düzenlenen çekiliş için okula geldi.

- Mustafa Güven: Kızım Defne için Galatasaray İlkokulu’na kayıt yaptırmak istedik. Kuranın canlı yayını sonuna kadar takip ettik ancak bize çıkmadı. Kura yayınını okulun yanında takip edersek belki şans yüzümüze güler diye düşünmüştük.

- Zehra Güven: Numaramıza yakın rakamlar çıktığında heyecanlandık. ‘Acaba olur mu’ diye bekledik. Bazı anlarda çok yaklaştığımızı hissettik fakat kısmet olmadı.

- Aylin Işıkman: Kızım Seren için başvurduk. Okulun çevresinden kura bitimine kadar ayrılmadık. Heyecanla bekledik ancak olmadı.

- Yüksel Aydın: Torunum Yaman için kurayı yerinde takip etmek, bu heyecanı yaşamak istedim. Ancak çıkmadı. Oğlum Galatasaray İlkokulu’ndan mezun olmuştu o nedenle bunu bir gelenek olarak devam ettirmek istedik. Oğlumun başka çocuğu yok, geleneğin sürmesi için bir tane daha yapar artık.