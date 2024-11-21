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Galatasaray-Fenerbahçe bir kalpte

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#Yiğit Kurt#Muhammed Berat Namlı#Kalp Nakli
Galatasaray-Fenerbahçe bir kalpte
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 07:00

Galatasaray’ın maçını izlemeye giderken trafik kazasında ölen 9 yaşındaki Yiğit Kurt’un kalbi, tedavi gören 7 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Muhammed Berat Namlı’ya nakledildi.

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Muğla Bodrum’da yaşayan Serkan Kurt, Galatasaray Spor Okulu’nun futbolcusu oğlu Yiğit Kurt ile Galatasaray - Tottenham maçını izlemek için 7 Kasım’da İstanbul’a giderken Balıkesir Susurluk’ta otomobiliyle kaza yaptı. Otomobil, TIR’la çarpıştı. Yaralanan baba  ve oğlu, hastaneye kaldırıldı. Serkan Kurt taburcu olurken, yoğun bakımda tedavisi süren Yiğit Kurt’un 12 Kasım’da beyin ölümü gerçekleşti. Kurt Ailesi Galatasaray taraftarı oğulları Yiğit’in organlarını bağışlama kararı aldı.

Yiğit’in kalbi Ankara’da doğuştan kalp yetmezliği tedavisi gören Fenerbahçe taraftarı Muhammed Berat Namlı’ya nakledildi. Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi’nde 13 Kasım’da başarılı geçen operasyonun ardından Muhammed Berat’ın tedavisi devam ediyor. Polis memuru baba Osman Namlı, “Bir kalpte iki takım yaşayacak bundan sonra. İnşallah sağ salim sağlığına kavuşsun, ailesinin yanına Osimhen’in maskesi ile gideceğiz” dedi.

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#Yiğit Kurt#Muhammed Berat Namlı#Kalp Nakli

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