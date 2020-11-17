Galata’nın hafızası konservatuvar olacak

Hazreti İsa’nın 12 havarisinden biri olan Aziz Petrus’un (St. Pierre) adını taşıyan bina, Cenevizliler tarafından Galata surlarının hemen dibine inşa edildi. Ancak Galata’yı kül eden 1660 yılındaki yangında yok oldu. Fransız devleti binayı 1700’lü yıllarda yeniden yaptırdı ve sefarethane olarak kullandı. Sefarethaneden sonra da binanın kapıları Fransız tüccar ve bankerlere açıldı. 1863’te kurulan Osmanlı Bankası’nın ilk binası, bankerlere yabancı olmayan St. Pierre Hanı’ydı. Normalde iki katlı olan binaya üçüncü kat da bu dönemde ilave edildi. Osmanlı Bankası’nın binayı boşaltmasının ardından İstanbul Barosu’na, İtalyan Ticaret Odası’na ev sahipliği yaptı. Daha sonra Osmanlı’nın ilk mimarlık ofisleri, atölyeleri, fabrikaları bu bina oldu. İlk kot pantolon ve ilk hardal üretimleri St. Pierre Hanı’nda yapıldı. Bina daha sonra küçük atölyeleri ağırladı, kaderine terk edildi.

RESTORASYON SÜRÜYOR

Bahçeşehir Üniversitesi binayı konservatuvar yapmak için uzun soluklu bir restorasyon projesine girişti. Bahçeşehir Okulları Dış İlişkiler Proje Koordinatörü Ömer Vatanartıran restorasyonla ilgili şunları söyledi: “Dışarıdan bakınca yıkık, harabe bir yapı. Restorasyon sürecini yüksek mimar Seda Özen ve ekibi yürütüyor. Bu yapıyı kazıdıkça tarih fışkırıyor. Bir kazıyorlar, 100 sene geriye gidiyorlar. Sonra biraz daha kazıyorlar ve 100 sene daha geriye gidiyorlar. İstanbul’un çeşitli dönemlerine ait ilk bulguları, örneğin barok döneme ait ilk duvar resimleri burada bulundu örneğin. Bu nedenle çok titiz bir çalışma yürütülüyor. Biz yavaş ve dikkatli bir şekilde ilerliyoruz çünkü oradaki tüm envanteri çıkarmak istiyoruz. Bittikten sonra aslına uygun bir sanat yuvası olacak. Üstelik burayı sadece konservatuvar olarak kullanmayacağız. Bienaller, galeriler, sergiler, müze ve sanat bölümleri, atölyeler de olacak. Yani burası sadece bir eğitim binası değil, yaşayan bir yer olarak var olacak. Anadolu topraklarının sahip olduğu kültürel birikimi bu çatı altında toplamayı planlıyoruz. Dünyanın her yerinden sanatçıları davet edip, yetiştirdiğimiz öğrencilerle buluşturacağız.

BANDIRMA VAPURU DA VAR

Bina daha önce dizi, belgesel ve film ekiplerine kiralanmış. Duvarlarda kıymetli resimler, mozaikler, desenler var ama onların üstünü maalesef sıvalarla kapatmışlar. Bunların hepsi farklı dönemlerde gerçekleşmiş. Hanın giriş katında bir oda var. Orada müthiş bir duvar resmi var. O resim Bandırma Vapuru’na ait. Hangi dönemden kaldığını bilmiyoruz. Orada acı verici olan, oraya giren ve üstelik kültür endüstrisinde çalışan bir ekibin duvarı kendi zevklerine göre sıvamaları. Dolayısıyla duvar resimleri böyle kaybolmuş. Biz şimdi onları gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz.”