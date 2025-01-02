Galata’dan Filistin’e ‘Bir güneş doğuyor’

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Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 400’e yakın sivil toplum kuruluşu ve on binlerce vatandaş, Filistin’de yaşanan zulme tepki göstermek için geçen yıl olduğu gibi bu yılın ilk sabahında da Galata Köprüsü’nde bir araya geldi.

Yürüyüşe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski bakanlar Hulusi Akar ve Adil Karaismailoğlu da katıldı.

ÖZGÜRLÜK SLOGANLARI

Ayasofya Camisi, Sultanahmet Camisi, Süleymaniye Camisi’nde kılınan yılın ilk sabah namazının ardından vatandaşlar, Filistin için özgürlük sloganları eşliğinde, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile Galata Köprüsü’ne yürüdü.

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BALONLAR GÖKYÜZÜNE

On binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte vatandaşlara, Boğaz’da Türk ve Filistin bayraklı gemiler de eşlik etti. Türk ve Filistin bayraklı yüzlerce balon Boğaz’dan ‘Özgür Filistin’ sloganlarıyla gökyüzüne bırakıldı.

Galata Köprüsü’ndeki gruba denizden de Filistin ve Türk bayraklı tekneler eşlik etti.

Buluşmaya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

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Yeni yılın ilk gününde küçük büyük on binlerce kişi Filistin’deki katliamın durdurulmasını istedi.

‘GAZZE KİMSESİZ DEĞİL’

-İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Filistin’le dayanışma için buradayız. Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor. Hayır, biz ayaktayız, dipdiriyiz; sabah kadar taze, sabah kadar heyecanlıyız. Gazze yalnız değil, Filistin kimsesiz değil, Suriye tek başına değil. Biz varız, Türkiye var. Hep yanlarında olduk, hep yanlarında olacağız. 453 gündür Siyonist, Nazist İsrail Gazze’de çocukları, kadınları, bebekleri katlediyor.

KUŞATMADAN ZAFERLE ÇIKACAK

Maalesef bugün dünyanın birçok ülkesi politik destek vererek insanlık suçunun ortağı oluyor, Gazze’de insanlık ölüyor. Batı’nın maskesi Gazze’de düşüyor. İman varsa sınırsız imkân olduğuna iman edeceğiz. Suriye’de Müslümanlar sabretti ve zaferi elde etti. Suriye’den sonra Gazze de kuşatmadan zaferle çıkacak. Bu Müslüman sabahtan Gazze’ye, Filistin’e, Suriye’ye sesleniyorum; sizleri unutmadık, unutmayacağız.”