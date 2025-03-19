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Galata’da zafer renkleri

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#18 Mart Şehitleri Anma Günü#Çanakkale Zaferi#Galata Kulesi
Galata’da zafer renkleri
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 07:00

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan özel video İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi’ne yansıtıldı.

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Galata Kulesi’ne yansıtılan videoda, mermi ve top patlaması görüntüleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile diğer komutanların fotoğrafları ve Türk bayrağı yer aldı. Galata Kulesi çevresinde gezen vatandaşlar, videoyu ilgiyle izledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Galata Kulesi’ni Çanakkale ruhuyla aydınlattıklarını belirterek, “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığımız tarafından hazırlanan özel video, İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi’ne yansıtıldı. Mehmetçik’in hatırasını yaşatmak, bu büyük mirası gelecek nesillere aktarmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.  

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Galata’da zafer renkleri

Galata’da zafer renkleri

 

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#18 Mart Şehitleri Anma Günü#Çanakkale Zaferi#Galata Kulesi

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