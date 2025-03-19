Galata’da zafer renkleri

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Galata Kulesi’ne yansıtılan videoda, mermi ve top patlaması görüntüleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile diğer komutanların fotoğrafları ve Türk bayrağı yer aldı. Galata Kulesi çevresinde gezen vatandaşlar, videoyu ilgiyle izledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Galata Kulesi’ni Çanakkale ruhuyla aydınlattıklarını belirterek, “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığımız tarafından hazırlanan özel video, İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi’ne yansıtıldı. Mehmetçik’in hatırasını yaşatmak, bu büyük mirası gelecek nesillere aktarmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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