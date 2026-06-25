×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Galata’da Rus turiste 'fırça düşürme' tuzağı! Rus turistler son an kurtardı

Güncelleme Tarihi:

#Galata#Rus Turist#Dolandırıcılık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2026 10:32

Galata'da fırça düşürme yöntemiyle Rus kadın turistin ayakkabısını boyayıp para almaya çalışan ayakkabı boyacısı M.G., sokaktan geçen diğer Rus turistlerin müdahalesiyle engellendi.

Haberin Devamı

Olay, 23 Haziran Salı günü Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ayakkabı boyacısı gibi davranan M.G. (32), turistleri dolandırmak için kullanılan 'Fırça düşürme' yöntemiyle elindeki boya fırçasını bilerek yere bıraktı. Fırçayı yerden alarak kendisine veren Rus kadın turiste teşekkür etmek istediğini söyleyen şüpheli, kadının ayakkabısını boyamaya başladı. Boyanın ardından şüpheli turistten para talep etti.

Galata’da Rus turiste fırça düşürme tuzağı Rus turistler son an kurtardı

RUS TURİSTLER MÜDAHALE ETTİ

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kadın para vermek üzereyken sokakta yürüyen diğer Rus turistler durumu fark edip koşarak duruma müdahale etti. Turistler, kadının para vermesine engel olurken şüpheliyle turistler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberin Devamı

Galata’da Rus turiste fırça düşürme tuzağı Rus turistler son an kurtardı

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN İŞLEM YAPILDI

Sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görüntülerdeki şüphelinin M.G. olduğunu belirledi. Çalışmaların devamında şüpheli, Fatih Ayvansaray Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan M.G. 'dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi. M.G. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gözden KaçmasınErzurumda otomobil kamyonete çarptı: 3 kişi hayatını kaybettiErzurum'da otomobil kamyonete çarptı: 3 kişi hayatını kaybettiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınTakip ettikleri sürücünün lastiklerini patlatıp silah zoruyla 2,5 milyonunu çaldılarTakip ettikleri sürücünün lastiklerini patlatıp silah zoruyla 2,5 milyonunu çaldılarHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galata#Rus Turist#Dolandırıcılık

BAKMADAN GEÇME!