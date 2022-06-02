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Galata'da kendini yakan genç hayatını kaybetti

#Galata Kulesi#Abdullah Cihat Turan Pekpak#Yakma
Galatada kendini yakan genç hayatını kaybetti

İstanbul’da eline plastik orak alarak gezdiği Galata Kulesi Meydanı’nda tinerle kendini yakan 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak, kaldırdığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı Büyük Hendek Caddesi üzerinde önceki gün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, eline plastik bir orak alan 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak, kıyafetine önce tiner döktü ardından da kendini ateşe vermişti. Bir anda yanmaya başlayan genç adeta alev topuna dönmüştü. Görenleri şoke olduğu olayda yanan gence çevredeki esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Müdahalenin ardından ağır yaralı genç yere yığılmıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı. Gencin vücudunda 2. ve 3. dereceden yanıkları olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenilmişti.

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OLAYDAN ÖNCE AİLESİNİ ARAYIP “KENDİMİ YAKACAĞIM” DEMİŞ

Olayla ilgili hastanede tedavi devam eden gencin sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin cebinde Konya’dan geliş otobüs bileti olduğunu tespit etmişti. Ayrıca gencin yanan poşetindeki tableti de polis tarafından muhafaza altına alınmıştı. Gencin psikolojik sorunları olduğu ve olaydan önce ailesini arayarak “kendini yakacağım” dediği öğrenildi.

Polis olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

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#Galata Kulesi#Abdullah Cihat Turan Pekpak#Yakma

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