Galata’da büyük Filistin buluşması

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Milli İrade Platformu öncülüğünde 2 yıldır Galata Köprüsü’nde gerçekleştirilen Büyük Filistin Yürüyüşü mitinginin 3’üncüsü, yeni yılın ilk sabahında yüz binlerin katılımıyla gerçekleşti. Ayasofya Camisi, Sultanahmet Camisi, Süleymaniye Camisi gibi tarihi camilerde yeni yılın ilk sabah namazını kılan vatandaşlar, soğuk havaya rağmen Filistin’e destek için Galata Köprüsü’ne akın etti. Emniyet verilerine göre 520 bin kişinin katıldığı yürüyüşte, vatandaşlar ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile ‘Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz’ ve ‘Nehirden denize özgür Filistin’ sloganları atarak Filistin’e destek verdi. Köprüdeki gruba denizden de Türk ve Filistin bayraklı gemiler eşlik etti.

SPOR KULÜPLERİ DE

Katliamın durdurulması ve İsrail’e tepki gösterilmesi amacıyla 400’e yakın sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiği Büyük Gazze Yürüyüşü’ne, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, birçok milletvekili ve partililer ile Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da katıldı.

BİLAL ERDOĞAN: GAZZE’DE YAŞANAN SOYKIRIMDIR

Köprüde toplanan kalabalığa seslenen İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Yeni yılın ilk sabahında Gazze’de ve Filistin’de yaşananların yalnızca insani bir dram olmadığını, aynı zamanda küresel düzenin temellerinin sarsıldığını haykırmak için toplandık. Gazze’de yaşanan asla bir savaş değildir. Gazze’de yaşanan, bir halkın kadınlarıyla, çocuklarıyla, yaşlılarıyla bilinçli ve sistematik bir şekilde yok edilmeye çalışıldığı bir soykırımdır. Bu soykırım yalnız on binlerce ton bombayla yapılmıyor. Bu soykırım açlıkla yapılıyor, susuzlukla yapılıyor, soğukla yapılıyor, insani yardımların engellenmesiyle yapılıyor. Bugün Filistin’de ağır kış şartlarında derme çatma çadırların içinde her türlü imkandan yoksun insanlar var ve bu insanlara ulaşabilecek yardımı bilerek, isteyerek ve hatta zevk alarak engelleyen zalim bir düzen var.

‘GAZZE YERLE BİR EDİLMİŞTİR’

Gazze yerle bir edilmiştir. Bu yıkımın bedeli mağdurlara yüklenemez. Bu yıkımın maliyeti üçüncü ülkelere havale edilemez. Yıkan onarmalıdır. Bugün burada tekrar söylüyoruz ve her platformda söylemeye devam edeceğiz. İsrail savaş suçlarını tazmin etmekle yükümlü tutulmak zorundadır ve Gazze’nin yeniden inşası İsrail’in ödediği savaş tazminatlarıyla yapılmak durumundadır.”

TÜRKİYE’DEN TAVİZSİZ DURUŞ

GAZZE ve Batı Şeria’daki işgal sona ermeden, Filistin Devleti’nin toprak bütünlüğü tanınmadan mücadelenin sona ermeyeceğini belirten Bilal Erdoğan şöyle devam etti:

“Türkiye artık zulme karşı duran Türkiye ve Türkiye artık Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni dünya düzeninin kurucu aklı olma yolunda bir Türkiye. 3-5 haysiyetsiz etki ajanının söylediklerinin aksine, ticaretin devam ettiği yalanlarını atanların aksine insan olmanın gereği olarak İsrail’le ticaret lehimize olmasına rağmen kestik. Diplomasi masasındaki sabırlı ama tavizsiz duruşumuzu sürdürdük. Ateşkes sürecinde garantörlük sorumluluğunu üstlendik. Gazze’ye en fazla insani yardımı ulaştıran ülke olduk ve her uluslararası platformda muhatabımız kim olursa olsun çekinmeden korkmadan hakkı haykırdık.

BOYKOTU KÜÇÜMSEMEYECEĞİZ

Bireysel olarak mücadelemizi boykotla sürdürmek zorundayız. Boykotu küçümsemeyeceğiz. Zulüm sadece silahla sürmüyor, para akışıyla sürüyor. Biz boykotla, zulmün normalleşmesine ‘dur’ diyeceğiz. Tarihte nice zulüm düzeni, meşruiyetini kaybederek çöktü, boykot işte zulmü yalnızlaştırarak bunu başaracak. Sinmeyeceğiz, susmayacağız, Filistin’i unutmayacağız, unutturmayacağız.”