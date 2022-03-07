Galata magandaları

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İstanbul’da Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı’nın tek yolunu önceki gece trafiğe kapatan magandalar, semt sakinlerini huzursuz etti. Modifiyeli ve desibeli yüksek hoparlörlerle tarihi semte gelen magandalar, yüksek sesli müzikler eşliğinde dans etti. Yolda meşaleler de yakan magandalar, semtin altını üstüne getirdi. Hastaneye ulaşan yolu da kapatan magandalar, dakikalarca yolu işgal etti.

Yolu kapatarak yüksek sesle müzik dinlemenin diğer adresi ise Sıraselviler Caddesi’ydi. 5 kişilik grup otomobilleriyle caddeyi trafiğe kapatarak yüksek sesle müzik dinledi. 5 kişinin müzik eşliğinde cadde ortasında dans etmesi de cep telefonu kamerasına yansıdı.