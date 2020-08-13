Galata Kulesi’nde tepki çeken görüntü

İstanbul’un tarihi Galata Kulesi’nde izinsiz restorasyon yapıldığına dair görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat’ın paylaştığı görüntülerde işçiler kulenin girişinin içerisindeki duvarları yıkıyor. Polat görüntüleri, “İstanbul’un en önemli tarihi eserlerinden Galata Kulesi içerisinde yapılan akıl almaz uygulamaları acilen yetkili kurumların dikkatine sunuyorum. Suç niteliğinde uygulamaların derhal durdurulması ve tespiti için İBB Kültür Varlıkları Dairesi birimleri olay yerine nakledilmiştir” sözleriyle paylaştı.

POLAT: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Hürriyet’e konuşan Mahir Polat, şunları söyledi:

“Tarihi alanda izinsiz, ruhsatsız yıkım yapılıyor. Normalde Galata Kulesi restorasyonu ebabil kuşlarının yumurtlama dönemi sebebiyle ekime ertelenmişti. Şu anda burası Kültür Bakanlığı’nın yetkisindeki bir şantiye bu sebeple müdahale edemiyoruz. Yıktıkları nokta kuleye girdiğinizde merdivenlerden çıktığınızda ilk ulaştığınız yer. Osmanlı tuğrası bulunan duvarın hemen sırt bölgesi. Bölge Koruma Kurulu’na olayı telefonla bildirdik. Ancak olayın ciddiyetine yakışmayacak bir şekilde ‘yazılı başvuru olursa belki ileride ilgilenebiliriz’ gibi bir yanıt verdiler. Tutanak tuttuk ve hızlıca suç duyurusunda bulunduk. Savcılığın olay yerine ulaşıp acilen inşaatı durdurması gerekiyor. İstanbul’un en önemli tarihi eserine bu yapılan çalışmayı biz tarih katliamı olarak görüyoruz.”

HİLTİYLE OLMAZ

Galata Kulesi Bilim Kurulu’ndan bir yetkili “Galata Kulesi’nin müze olmasına karar verildi. Kapının girişindeki bu çıkıntı muhdes bir yapı ama 100 yıl önce yapılmış. Statik açıdan değerlendirin dedik. Yangın senaryosunda bu çıkıntının sorun olacağına kanaat getirildi. Lakin böyle yıkım olmaz. Hiltiyle yıkım mı olur? Arkası önü düşünülmeden yapılan bir iş bu. Bu görüntüler kabul edilemez” diye konuştu. Restorasyonun üstlenici firmasından İlker Özçelik iddialara karşı çıkarak, “1500 yıllık bir yapıdan bahsediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan habersiz bir şey yapmamız söz konusu değil. Tüm belgelerimizi ortaya koyarak bu iddiaların asılsız olduğunu ispatlayacağız” ifadelerini kullandı.

RESTORASYONA ‘EBABİL KUŞU’ ERTELEMESİ

Galata Kulesi’nin yetkisi Mayıs 2020’de İBB’den Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmişti. Kulenin restorasyonu temmuz ayında başlamış ancak dış taraftaki restorasyon ebabil kuşlarının yumurtlama dönemi olması sebebiyle sonbahara ertelenmişti.

KILIÇDAROĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak, “Galata Kulesi İBB’den alınıp Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilirken tarihe ihanet edeceklerini söylemiştik. Restorasyon kılıfı altına gizlenen bu ihanetten vazgeçin” dedi.

YAP-BOZ TAHTASI DEĞİLDİR

Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin: “Yapılmak istenen müzede yönetmelikler gereği iç planlamada bazı değişiklikler yapılmak istenmiş olabilir. Ama bu yapılan, koruma ilkelerine aykırı ve kabul edilemez müdahale, Galata Kulesi gibi İstanbul’un simgesi anıtsal bir yapının tarihsel değeri düşünüldüğünde tek kelimeyle skandaldır. Yapının statik açıdan mukavemetini de etkileyebilecek bir uygulamadır. Galata Kulesi yap-boz tahtası değildir. Restorasyon bir kültür işidir, düz inşaat faaliyeti değildir.”

BAKANLIKTAN ANINDA MÜDAHALE

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ‘Galata Kulesi’nin duvarları yıkılıyor’ şeklindeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada ‘Galata Kulesi’nin duvarları yıkılıyor’ şeklindeki iddialar asılsızdır. Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi’ne zarar veren kısımlardır. Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır” dedi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ise açıklamasında şunları söyledi: “Kulede büyük oranda bir restorasyon faaliyeti yapılmamakta, daha önce lokanta ve kafeterya olarak kullanılan bölümler ile bu kullanımların gerektirdiği ofis, mutfak gibi yapının orijinal fonksiyonu ile alakası olmayan bölümler ve zamanla izinsiz yapılan bölümler kaldırılmaktadır. Bir bölümünün seyir mekânı bir bölümünün müze olarak düzenlenmesi çalışmaları yürütülmektedir. Hilti ile duvarlarda sıva sökümü yapılması tarafımızca da uygun görülmemekte olup, gereken müdahale yapılmış ve yapı müteahhidinin dikkati çekilerek gereken işlemlerin yapılmasına başlanmıştır.”



Ece Çelik