Galata Kulesi'nde Ramazan aydınlatması

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 21:04

İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi, Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtacak özel uygulamalarla yeni bir görünüme kavuştu. 18 Şubat akşamından itibaren başlayan uygulamalarla iftar saatleri hem işitsel hem görsel olarak şehrin birçok noktasından hissedilecek.

Galata Kulesi’nin dış aydınlatması 18 Şubat akşamından itibaren yeşil olarak uygulanmaya başlandı. Ezan sesiyle birlikte iftar vaktinin işitsel olarak duyurulmasının yanı sıra, İstanbul’un birçok noktasından görülebilen tarihi kulenin yeşile bürünmesiyle görsel olarak da iftar saatine dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı uygulamanın aynı zamanda işitme engelli bireylerin de Ramazan ayının manevi atmosferinden yararlanabilmesine katkı sağlamasını hedefliyor.

Galata Kulesinde Ramazan aydınlatması

GALATA KULESİ’NE ÖZEL GÖRSEL YANSITMA

Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce özel olarak hazırlanan görsel içerik ise Galata Kulesi’nin duvarlarına yansıtılmaya başladı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgede gerçekleştirilecek bu uygulama ile şehirde Ramazan ayının manevi atmosferinin daha güçlü şekilde hissedilmesi planlanıyor.

