MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGalata Kulesi'nde korkunç olay! Görenler hayrete düştü
GeriGündem Galata Kulesi'nde korkunç olay! Görenler hayrete düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 27.05.2021 - 18:39 | Son Güncelleme:

Galata Kulesi'nde korkunç olay! Görenler hayrete düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galata Kulesi'nde korkunç olay! Görenler hayrete düştü

Galata Kulesi'nin seyir terasından düşen Hilal Yağmur (20) hayatını kaybetti. Genç kadının düşme nedeni henüz belirlenemezken, polis intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, Galata Kulesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuleyi gezen Hilal Yağmur, henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir terasından düştü. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Hilal Yağmur'a kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen genç kadın hayatını kaybetti.

Polis, Hilal Yağmur'un düştüğü yeri şeritle kapattıktan sonra incelemelerde bulundu. Bu sırada, toplananlardan bazılarının çalışmaları izleyerek cep telefonlarıyla kaydetmeye çalışması dikkat çekti. Yapılan incelemelerin ardından Hilal Yağmur'un cenazesi Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, genç kadının intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Galata Kulesinde korkunç olay Görenler hayrete düştü

CENAZENİN 20 METRE YAKININDA KUTLAMA

Polisin, ceset üzerinde yaptığı incelemeler sürerken, olay yerine 20 metre uzaklıkta ise bir evlenme teklifi kutlaması yaşandı. Genç bir kadının kuleden düştüğünden habersiz olan gençlerin konfeti ve balonlar eşliğinde gerçekleştirdiği kutlama polisin uyarısının ardından sona erdirildi. Olay yerinin karşısında bir esnaf lokantasında aşçılık yapan Mustafa Özdemir, "Birdenbire bir ses geldi sanki çuval atılır da pat diye ses yapar. Bir de baktık ki yerde yatıyor. Hiç hareket ya da ses yok. Bu kaçıncı oldu, buraya bir önlem almaları lazım" dedi.

Galata Kulesinde korkunç olay Görenler hayrete düştü

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi