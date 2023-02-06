Galata Kulesi’nde ‘isim’ tahribatı

Haberin Devamı

Eline kalem alan, gün içinde binlerce kişinin ziyaret ettiği, turizm açısından büyük önem taşıyan tarihi yapıya yazılar yazarak zarar veriyor.Kulenin kitabesine yazı yazan bir kişiyi fark ederek görüntüleyen yabancı bir turist, bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

674 yıllık tarihi yapıya bu şekilde zarar verilmesine tepki gösteren turist, paylaşımı sırasında İngilizce olarak "Galata Kulesi bir turist tarafından tahrip edildi. Turist olarak seyahat ederken ve tarihi yerleri ziyaret ederken iyi davranın” dedi.

TARİHİMİZE SAYGISIZLIK

Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi yapının isim tabelasına çevrilmesine yerli turistler de büyük tepki gösterdi. Gezmek için ailesi ile birlikte Alanya'dan gelen Hadi Cantemur, tarihe sahip çıkılması gerektiğini belirterek, “Gördüğümde şok oldum. Böyle güzel bir tarihi yapıyı bu şekilde harabe bir şekle dönüştürmeleri, gelişigüzel yazıların yazılması çok yaralayıcı. Tarihe saygısızlık“ dedi. Damla Nur adlı öğrenci de görüntüler için “Üzüldüm. Çok güzel bir eser ve onu korumamız lazım. Buraya isimlerinizi kazımasanız da olurdu. Çok güzel bir görüntüyü mahvetmişsiniz” ifadelerini kullandı.