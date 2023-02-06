Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Galata Kulesi’nde ‘isim’ tahribatı

Güncelleme Tarihi:

#Galata Kulesi#Tahribat#İstanbul
Galata Kulesi’nde ‘isim’ tahribatı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 07:00

Yaklaşık 700 yıldır ayakta olan, İstanbul'a gelen turistlerin ilk görmek istediği yapıların başında gelen Galata Kulesi'nin kitabe ve duvarı, isim tabelasına döndü.

Haberin Devamı

Eline kalem alan, gün içinde binlerce kişinin ziyaret ettiği, turizm açısından büyük önem taşıyan tarihi yapıya yazılar yazarak zarar veriyor.Kulenin kitabesine yazı yazan bir kişiyi fark ederek görüntüleyen yabancı bir turist, bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

674 yıllık tarihi yapıya bu şekilde zarar verilmesine tepki gösteren turist, paylaşımı sırasında İngilizce olarak "Galata Kulesi bir turist tarafından tahrip edildi. Turist olarak seyahat ederken ve tarihi yerleri ziyaret ederken iyi davranın” dedi.

TARİHİMİZE SAYGISIZLIK

Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi yapının isim tabelasına çevrilmesine yerli turistler de büyük tepki gösterdi. Gezmek için ailesi ile birlikte Alanya'dan gelen Hadi Cantemur, tarihe sahip çıkılması gerektiğini belirterek, “Gördüğümde şok oldum. Böyle güzel bir tarihi yapıyı bu şekilde harabe bir şekle dönüştürmeleri, gelişigüzel yazıların yazılması çok yaralayıcı. Tarihe saygısızlık“ dedi. Damla Nur adlı öğrenci de görüntüler için “Üzüldüm. Çok güzel bir eser ve onu korumamız lazım. Buraya isimlerinizi kazımasanız da olurdu. Çok güzel bir görüntüyü mahvetmişsiniz” ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galata Kulesi#Tahribat#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Futbolda yaş sahtekârlığı dosyası: Afrikada başladı Avrupayı sarıyor Açık ve net, hileyle kazandık

Futbolda yaş sahtekârlığı dosyası: Afrika'da başladı Avrupa'yı sarıyor! 'Açık ve net, hileyle kazandık!'

#Futbol
Dünyayı altüst eden uygulama ChatGPTnin ardındaki CEO Sam Altman... Yapay zekâ insanlığı ortadan kaldırmasın diye Elon Muskla el ele vermişlerdi

Dünyayı altüst eden uygulama ChatGPT'nin ardındaki CEO Sam Altman... Yapay zekâ insanlığı ortadan kaldırmasın diye Elon Musk'la el ele vermişlerdi

#Sam Altman
Doğaları ve havalarıyla ömrünüze ömür katacaklar... Türkiyenin mutlaka görülmesi gereken gölleri | 12 ŞEHİR 13 ADRES

Doğaları ve havalarıyla ömrünüze ömür katacaklar... Türkiye'nin mutlaka görülmesi gereken gölleri | 12 ŞEHİR 13 ADRES

#Rota