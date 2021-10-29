Galata Kulesi'nde Cumhuriyet Bayramı'na özel görsel şölen

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen etkinlikte, Türk bayrağı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin fotoğraf ve görseller, Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan metin eşliğinde Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yanı sıra kadını, erkeği, genciyle ve yaşlısıyla İstiklal Savaşı'nda verdiğimiz mücadeleyi anlatan karelerin yer aldığı video mapping gösterisi vatandaş ve turistler tarafından da ilgiyle izlendi.
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