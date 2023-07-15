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Galata Kulesi’nde 15 Temmuz fotoğraf sergisi: ‘O an’ı unutma unutturma

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#FETÖ#15 Temmuz#Galata Kulesi
Galata Kulesi’nde 15 Temmuz fotoğraf sergisi: ‘O an’ı unutma unutturma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 07:00

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. O karanlık gecede yaşanan ve hafızalara kazınan fotoğrafların yer aldığı ‘O AN’ fotoğraf sergisi ‘olanları unutmayalım, unutturmayalım’ diye Galata Kulesi’nde yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı.

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Hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde 15 Temmuz Derneği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın birlikte gerçekleştirdiği ‘O AN’ fotoğraf sergisi, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç’un da katılımıyla dün İstanbul Galata Kulesi’nde ziyarete açıldı.

Galata Kulesi’nde 15 Temmuz fotoğraf sergisi: ‘O an’ı unutma unutturma

İsmail Hakkı Turunç

Darbe girişiminin yaşandığı geceye ait zihinlere kazınmış fotoğrafların yer aldığı sergide, FETÖ’cü hainlerin gerçekleştirdiği saldırılar ve o gece yaşanan anlara ait görüntülerin yer aldığı kısa videolar da ziyaretçilere gösterilecek. Sergi, tarihi Galata Kulesi’nde 1 hafta boyunca yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olacak.

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Galata Kulesi’nde 15 Temmuz fotoğraf sergisi: ‘O an’ı unutma unutturma

BİNLERCE KARE...

Sergi açılışında konuşma yapan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, “Türkiye’de yıllar öncesinde darbeler olmuştu ama bu kez milletimizin ortaya koyduğu cesaret, Cumhurbaşkanımızın devlete sahip çıkma duygusuyla millet sokaklara çıkarak hayatlarını ortaya koydular. Bu fotoğraflardan binlerce kare var, her biri çok anlamlı. O günü hatırlamak adına, darbecilere karşı uyanık olmak adına bu fotoğraf kareleri çok anlam ifade ediyor. Ziyaret edecek binlerce insan buradan gururla çıkacak” dedi.

Galata Kulesi’nde 15 Temmuz fotoğraf sergisi: ‘O an’ı unutma unutturma

Galata Kulesi’nde 15 Temmuz video mapping gösterisi gerçekleştirildi. Türk bayrağı kuleye yansıtıldı. Vatandaşlar fotoğraf ve video çekerek yoğun ilgi gösterdi.

Sergiyi ilk gün ziyaret eden vatandaşlardan olan Hatice Yeniay ise “15 Temmuz’u tekrar yaşadık, Allah milletimize bu acıları bir daha yaşatmasın. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Fotoğraflar çok güzel ama iç acısı var, sanki o anları tekrar yaşıyor gibiyim” diye konuştu.

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#FETÖ#15 Temmuz#Galata Kulesi

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