Galata Kulesi ziyarete açıldı

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Galata Kulesi’nin, Kasım 2023 tarihinde başlayan restorasyon çalışmaları çerçevesinde 8. katı ziyarete kapatılmıştı. 23 Şubat’ta ise tarihi yapının tamamı, dış cephe onarımı ve depreme karşı güçlendirme çalışmaları kapsamında kapatılmıştı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Galata Kulesi’nde çalışmaların tamamlandığını açıkladı. Restorasyon çalışmalarının ardından tarihi yapı bugün ziyarete açıldı. Kuleyi ziyaret etmek isteyenler ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Özellikle şehir dışından gelen vatandaşların bilet kuyruğunda yoğunluk oluşturduğu görüldü

SAAT BAŞI 100 ZİYARETÇİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Galata Kulesi’ndeki restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından resmi açıklama yapıldı. Restorasyon çalışmalarının modern teknolojiler kullanılarak, alanında uzman akademisyenlerle birlikte yürütüldüğü vurgulandı. Ayrıca kültürel mirasın korunmasına önem verilmesinin yanında göçmen ebabil kuşlarının da burada misafir edilebilecek şekilde çalışmaların yapıldığı ifade edildi. Galata Kulesi’ni saat başı en fazla 100 kişi kontrollü şekilde ziyaret edebilecek.

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‘TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL NOKTALARINDAN BİRİ’

Arkadaşlarıyla birlikte Bursa’dan İstanbul’a gelen Cihat Gülhan, “Biz aslında dün geldik, dün burası kapalıydı. Kapalı görünce çok üzüldük, kız arkadaşımla birlikte geldik, çıkmak istiyorduk. Bugün açıldığını duyunca tekrardan geldik. Çok mutluyuz, iyi ki açıldı” dedi.

Ailesiyle birlikte kuleyi ziyaret etmek isteyen Necmiye Ceyran da “İnanılmaz güzel ve çok kalabalık. Sıradayız gördüğünüz gibi. Biz de turistiz ama bekliyoruz. İnşallah daha alternatifli, daha güzel bir açılma olursa daha mutlu oluruz” diye konuştu. Kuleyi ziyaret eden Mahmut Harput ise, “Ben yaklaşık bir ay öncesinde gelmiştim buraya, restorasyon aşamasındaydı. İnternetten de takip ediyordum zaten. Geldim, gördüm, çok güzel. Güzel yani, Türkiye’nin en güzel noktalarından biri burası” şeklinde konuştu.