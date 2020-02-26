Galata Kulesi vakfa tescil edilemez

İŞLETMESİNİ 2013 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden BELTUR’un yaptığı Galata Kulesi, İBB ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında dava konusu oldu. İBB avukatları İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, 230.5 metrelik kulenin belediye adına tescilini istedi. Galata Kulesi’nin tescilinin Kule-i Zemin Vakfı’nda olduğu anlatılan dava dilekçesinde, bu tescilin kanuna aykırı olduğu öne sürüldü. Kanun gereği bir kültür varlığının vakıf adına tescil edilebilmesi için o varlığın vakıf yoluyla meydana gelmiş olması gerektiği belirtilen dilekçede özetle şöyle denildi:

“Galata Kulesi, ilk olarak Bizans İmparatoru Juntinianos tarafından M.S. 507–508 yılında inşa edilmiştir. Günümüzdeki kuleyi 1348-49 yılında Cenevizliler yeniden inşa etmiştir. Kule 1445-1446 yılları arasında yükseltilmiştir. 1500’lü yıllarda depremden zarar görerek, mimar Murad bin Hayreddin tarafından onarılmıştır. III. Selim döneminde kule onarıldıktan sonra, üst katına bir cumba eklenir. 1831’de kule bir yangın daha geçirir. II. Mahmut kulenin üzerine iki kat daha çıkar ve külah biçiminde olan ünlü dam örtüsüyle kulenin tepesi kapatılır. 1960 yılında tekrar restorasyon yapılır. 1864’teki imar çalışmalarında, eteğindeki avlusunu, kapılarını, kıyıya inen sur duvarlarını kaybetmiş, hendekler doldurulmuştur. Yapı son olarak 1967’de onarım görmüştür.”