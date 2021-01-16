‘Galata Kulesi’ sosyal medya fenomeni

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu’nu kabulünde Türkiye’nin ‘görsel zenginlikleri’ne dikkat çekti. Bakan Ersoy, tüm dünyada sosyal medyada en çok fotoğrafı paylaşılan mekanlar arasında yer alan Galata Kulesi’nin yenilenmesinin ardından pandemi koşullarına rağmen ziyaretçi sayısında ciddi bir artış olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, şöyle konuştu: “Galata Kulesi’ne, pandemi nedeni ile sınırlı ziyaretçi alınabiliyor. Buna rağmen ziyaretçi sayısı Topkapı Sarayı’na çok yakın. Galata Kulesi restorasyonun ardından 6 Ekim’de yeniden ziyarete açılmıştı. Açılıştan sonraki süreçte 160 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

Mehmet Nuri Ersoy

BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU

Tabii bu aynı zamanda Beyoğlu Kültür Yolu Projesi’nin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Galata Kulesi’nin yanı sıra Beyoğlu Kültür Yolu’nda birçok önemli ziyaret noktasını cazip hale getirdik. Atlas Sinema Müzesi yakında hizmete açılacak önemli çekim noktalarından olacak. Pek çok kültür-sanat etkinliğini bir araya getiren Kültür Yolu, ziyaretçilerin fotoğraflarıyla Türkiye’nin dünyaya açılan yüzlerinden biri. Türkiye’nin dünyaya açılan sembol mekanlarını, Türkiye’nin görselini önemsiyoruz. Göbeklitepe’den Zerzevan Kalesi’ne; çok sayıda tarihi çekim noktalarımızla Türkiyemizin fotoğrafları turizm açısından tanıtımımızın motivasyon kaynağı.”

TFMD’DEN HEDİYE

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rıza Özel başkanlığındaki Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) heyetini ziyareti sırasında eline fotoğraf makinesini de aldı. Ersoy, TFMD yönetimindeki Rıza Özel, Hamza Şahin, Cengiz Oğuz Gümrükçü’nün fotoğraflarını çekti. TFMD heyeti ise Bakan Ersoy’a Türkiye Güzellikleri kategorisinde birinci olan Mehmet Aslan’ın Hakkâri’deki pirinç tarlalarının fotoğrafını hediye etti.