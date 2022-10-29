Galata Kulesi Cumhuriyet için süslendi

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Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için İstiklal Caddesi’ni ve Büyük Hendek’i baştan sona Türk bayraklarıyla süslediklerini söylerken İstanbul’da yaşayanlara bu görsel şöleni kaçırmama çağrısında bulundu. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri içinde Beyoğlu’nun farklı kesimlerinden yüzlerce kişiyle Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştiren Yıldız, şunları söyledi: “Cumhuriyet’i kimler el ele kurduysa bugün hep birlikte bir aradayız. Sporcularımız, sanatçılarımız, esnaflarımız, emekçilerimiz, toplumumuzun her kesiminden komşularımızla Cumhuriyet için yürüyoruz. Beyoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadelemizi başlattığı yer. Galata Rıhtımı’ndan 16 Mayıs’ta yola çıktı ve 19 Mayıs’ta Samsun’a ayak bastı. Yıllar sonra bu kutlu mücadelenin adını Beyoğlu’na bir madalya gibi hediye etti ve İstiklal Caddesi’nin adı böylece ortaya çıktı. Bugün gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, büyüklerimizle hep birlikte Cumhuriyet coşkusunu yaşıyoruz. Türk bayraklarıyla süslediğimiz Büyük Hendek Caddesi’ne, ülkemizin en fazla fotoğraf çekilen noktasına herkesi bekliyoruz.” 3 gün süren Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Galataport’ta açılacak Cumhuriyet’e Giden Yol Sergisi ile Üniversiteler Arası 3X3 Basketbol Turnuvası’nın Dünya Kupası finali de bugün Beyoğlu’nda düzenlenecek.