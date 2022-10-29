Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Galata Kulesi Cumhuriyet için süslendi

Güncelleme Tarihi:

#Beyoğlu Belediyesi#Cumhuriyet Bayramı#Türk Bayrağı
Galata Kulesi Cumhuriyet için süslendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 07:00

Beyoğlu Belediyesi tarafından yayalaştırılan Büyük Hendek Caddesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için özel olarak süslendi. İstanbul’un simgelerinden Galata Kulesi’ne giden yolda dev Türk bayraklarıyla oluşan görüntü, kuleyi ziyaret edenlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Haberin Devamı

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için İstiklal Caddesi’ni ve Büyük Hendek’i baştan sona Türk bayraklarıyla süslediklerini söylerken İstanbul’da yaşayanlara bu görsel şöleni kaçırmama çağrısında bulundu. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri içinde Beyoğlu’nun farklı kesimlerinden yüzlerce kişiyle Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştiren Yıldız, şunları söyledi: “Cumhuriyet’i kimler el ele kurduysa bugün hep birlikte bir aradayız. Sporcularımız, sanatçılarımız, esnaflarımız, emekçilerimiz, toplumumuzun her kesiminden komşularımızla Cumhuriyet için yürüyoruz. Beyoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadelemizi başlattığı yer. Galata Rıhtımı’ndan 16 Mayıs’ta yola çıktı ve 19 Mayıs’ta Samsun’a ayak bastı. Yıllar sonra bu kutlu mücadelenin adını Beyoğlu’na bir madalya gibi hediye etti ve İstiklal Caddesi’nin adı böylece ortaya çıktı. Bugün gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, büyüklerimizle hep birlikte Cumhuriyet coşkusunu yaşıyoruz. Türk bayraklarıyla süslediğimiz Büyük Hendek Caddesi’ne, ülkemizin en fazla fotoğraf çekilen noktasına herkesi bekliyoruz.” 3 gün süren Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Galataport’ta açılacak Cumhuriyet’e Giden Yol Sergisi ile Üniversiteler Arası 3X3 Basketbol Turnuvası’nın Dünya Kupası finali de bugün Beyoğlu’nda düzenlenecek. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyoğlu Belediyesi#Cumhuriyet Bayramı#Türk Bayrağı

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | "Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım?"

#Evlilik
Bak bu şarkıyı dinle derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı Risk işitme kaybından daha büyük...

'Bak bu şarkıyı dinle' derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı? Risk işitme kaybından daha büyük...

#Kulaklık
Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | "Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım?"

#Evlilik
Bak bu şarkıyı dinle derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı Risk işitme kaybından daha büyük...

'Bak bu şarkıyı dinle' derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı? Risk işitme kaybından daha büyük...

#Kulaklık
Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller