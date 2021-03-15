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Gündem
Ersan SAN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 15.03.2021 - 13:55 | Son Güncelleme:

Galata Köprüsü'nden denize atladılar, görenler polisi aradı

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Galata Köprüsü'nden denize atladılar, görenler polisi aradı

Sokağa çıkma kısıtlamasında Galata Köprüsü korkuluklarından denize atlayarak eğlenen yabancı uyruklu bir grup kameraya yansıdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dün Galata Köprüsü'nde maskesiz şekilde gezen Suriyeli bir grup genç, denize atladı.

Köprünün korkuluklarından kendini suya bırakan gençleri gören çevredekiler ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri gençleri uzaklaştırdı.

Galata Köprüsünden denize atladılar, görenler polisi aradı
Yaşananları gören bir kişi, "Ben bir vatandaş olarak uyardım ama polis de geldi. Uzaklaştırmaya çalıştı. Çıkardı birini denizden, diğeri arkadan çıktı, sonra da gittiler" dedi.

Galata Köprüsünden denize atladılar, görenler polisi aradı

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