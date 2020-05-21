MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGalata Köprüsü'nde yasağa rağmen balık tuttular dans ettiler
GeriGündem Galata Köprüsü'nde yasağa rağmen balık tuttular dans ettiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ozan URAL /İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 21.05.2020 - 09:29,Son Güncelleme:

Galata Köprüsü'nde yasağa rağmen balık tuttular dans ettiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galata Köprüsü'nde yasağa rağmen balık tuttular dans ettiler
Abone Olgoogle-news

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul'da yetkililerin sahillerde ve köprülerde balık tutulmasını yasaklanmasına rağmen Galata Köprüsü'ne gelen bir gurup vatandaş, sosyal mesafeye dikkat etmeden balık tuttu. Ayrıca köprü üstünde bir grup genç dans etti

BALIK VE OLTALARI SAKLIYORLAR

Köprü üzerinde belli aralarla denetleme yapan polis ekiplerini gören vatandaşlar oltalarını ve balık kovalarını köprü üzerinde bulunan duvarın üzerine sakladı. Polislerin gitmesini fırsat bilen balıkçılar hayatını tehlikeye atarak köprüden duvarın üzerine atlayarak olta ve balıklarını aldıktan sonra balık tutmaya devam etti.

BİR GRUP GENÇ DE GALATA KÖPRÜSÜ'NDE DANS ETTİ

Köprünün boş olmasından faydalanan bir sürücü de otomobilini sağa çekerek yanındaki 3 kadınla birlikte müziğin sesini açarak sosyal mesafeye dikkat etmeden köprü üzerinde dakikalarca dans etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle