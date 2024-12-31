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Galata Köprüsü'nde yarın düzenlenecek Filistin eylemine ilişkin buluşma-ulaşım detayları açıklandı

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#Milli İrade Platformu#Galata Köprüsü#Filistin Eylemi
Galata Köprüsünde yarın düzenlenecek Filistin eylemine ilişkin buluşma-ulaşım detayları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 20:28

Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın Galata Köprüsü'nde Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya mesaj vermek için düzenlenecek eyleme ilişkin buluşma, alana giriş ve ulaşım detayları açıklandı.

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İnsanlık İttifakı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, eyleme katılacaklar için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Cami toplanma alanları olarak belirlenirken, bu camilerde sabah namazı cemaatle kılındıktan sonra alana yürüyüş yapılacak.

Yayaların alana girebilmeleri için Galata Köprüsü Eminönü tarafında K1 ve K2 numaralı kapılar ile Galata Köprüsü Karaköy tarafında K3 numaralı kapı kullanılacak.

Yenikapı'daki otopark alanı, servisler ve özel araçlarla gelenler için kullanıma açık olacak ve buralardan da etkinlik alanına ulaşım sağlanacak.

Hareket kısıtlılığı yaşayan misafirlerin ulaşımı için K3 kapısı kullanılacak.

Eminönü yönünden gelen katılımcılar K1 ve K2 numaralı kapıları, Karaköy yönünden gelen katılımcılar ise K3 numaralı kapıyı kullanabilecek.

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Eylemin gerçekleştirileceği Galata Köprüsü'ne, Marmaray Sirkeci İstasyonu'ndan K1 giriş kapısı için 5 dakika, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Haliç İstasyonu'ndan K2 giriş kapısı için 7 dakika, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Beyazıt İstasyonu'ndan toplanma alanlarına 5 dakika ve T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı Küçükpazar İstasyonu'ndan K2 giriş kapısı için 5 dakika yürüme mesafesi öngörülüyor.

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#Milli İrade Platformu#Galata Köprüsü#Filistin Eylemi

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