Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Galata Köprüsü’nde ilginç anlar! Süpermen'i balık tutarken görenler şaşırdı

#Galata#Marmara#İstanbul

Süpermen kıyafetiyle Galata Köprüsü'ne gelen Şerif Macit, ilginç bir sosyal sorumluluk gösterisi gerçekleştirdi. Dünya Çevre Haftası ve Çevre Günü'ne dikkat çekmek istediğini söyleyen Macit, "Çevre kirliliği çocuklarımıza bırakacağımız en kötü mirastır. Çevreye sahip çıkalım" dedi.

Haberin Devamı

Daha önce yaptığı sosyal deneylerle adından söz ettiren Şerif Macit, yeni bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. 2-7 Haziran Dünya Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde farkındalık oluşturmak için kolları sıvayan Macit, ilginç bir gösteri gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü kurgusal karakter Süpermen kıyafeti giyerek Galata Köprüsü’ne gelen Macit, eline oltayı aldı ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında balık tutmaya başladı.

Gözden Kaçmasın

Galata Köprüsü’nde şaşırtan anlarGalata Köprüsü’nde şaşırtan anlar! Haberi görüntüle

SÜPERMEN ŞERİF MACİT'İN OLTASINA TAKILAN BALIK ŞOKE ETTİ

Bir süre sonra Süpermen Macit'in oltasına bir balık takıldı. Macit, tuttuğu balığı görünce şoke oldu. Balığın ağzında bir pet şişe, şişenin içinde ise, "Çevre kirliliği çocuklarımıza bırakacağımız en kötü mirastır" yazılı bir not buldu. Tüm bunların mizansen olduğunu söyleyen Macit, çevreye gereken önemin verilmemesi durumunda kurgu olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşebileceğini söyledi.

Galata Köprüsü’nde ilginç anlar Süpermeni balık tutarken görenler şaşırdı

Haberin Devamı

"ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÇOCUKLARIMIZA BIRAKACAĞIMIZ EN KÖTÜ MİRASTIR"

Dünya Çevre Haftası ve Çevre Günü'nde artan kirliliğe dikkat çekmek için böyle bir gösteri gerçekleştirdiğini söyleyen Şerif Macit, "Kripton’dan geldim. Dünyanın en güzel manzarasının burası olduğunu söylediler. Gerçekten öyle, galaksinin en güzel manzarasına sahip. Burada arkadaşlarla balık tutayım, onlara eşlik edeyim dedim. Ama bunu görünce üzüldüm. Normalde burada tutulan balıklar canlıdır ama gördüğünüz gibi balık ölmüştü. İçinde de, balığın ağzından bize bir mesaj vardı. Çevre ile ilgili bir mesaj var. 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Çevre Günü’nde herhalde en iyi mesajı kirlilikten ilk etkilenen canlılardan olan balıktan almak daha bir manidar oldu. 'Çevre kirliliği çocuklarımıza bırakacağımız en kötü mirastır' yazıyordu. Bence de bu doğru. Hep geleceğimizden, çocuklarımızdan, gençlerimizden bahsediyoruz ama en çok değer vermemiz gerekenlerden biri olan çevreyi ihmal ediyoruz. Çevreye en büyük zararı insanoğlu veriyor. Her şey için geç olmadan bütün önlemlerimizi alalım, çevreye sahip çıkalım. Yoksa bu dünya komple bir çöplük haline gelecek" dedi.

Haberin Devamı

ÇOCUKLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Süpermen kıyafeti ile Galata Köprüsü’nde dolaşan Şerif Macit çevredeki vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Özellikle çocuklar, Macit'in yanına gelerek bol bol fotoğraf çektirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galata#Marmara#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz?

#Uyku Sağlığı
Facebooktaki üst düzey istifanın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti

Facebook'taki üst düzey 'istifa'nın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti?

#Sheryl Sandberg
11 yıl önce sırra kadem basmıştı Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

11 yıl önce sırra kadem basmıştı! Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz

Uzmanlara sorduk: Bunaltıcı yaz sıcaklarında nasıl daha iyi uyuyabiliriz?

#Uyku Sağlığı
Facebooktaki üst düzey istifanın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti

Facebook'taki üst düzey 'istifa'nın perde arkası... Dünyanın en etkili kadınlarından Sheryl Sandberg neden gitti?

#Sheryl Sandberg
11 yıl önce sırra kadem basmıştı Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

11 yıl önce sırra kadem basmıştı! Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

#İngiltere