Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Galata Köprüsü'nde aydınlatma direği devrildi: Tramvay seferleri aksadı

Güncelleme Tarihi:

#Galata Köprüsü#Direk#Tramvay
Galata Köprüsünde aydınlatma direği devrildi: Tramvay seferleri aksadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 13:31

Fatih Galata Köprüsü'nde EDS kameralarının da olduğu aydınlatma direği, tramvay tellerine çarparak yola devrildi. Tramvay telinin hasar alması nedeniyle seferler durduruldu. O sırada yoldan geçen araç olmaması olası bir faciayı engelledi.

Haberin Devamı

Olay saat 10.50 sıralarında meydana geldi. Galata Köprüsü üzerindeki EDS kameralarının da olduğu aydınlatma direği, Karaköy yününde yola devrildi. Devrilen direk Kabataş-Bağcılar hattında çalışan tramvay tellerinde hasar oluşturdu. Telin kopma ihtimaline karşı tramvay seferleri durduruldu.

Galata Köprüsünde aydınlatma direği devrildi: Tramvay seferleri aksadı

Direğin devrildiği anda yoldan geçen araç olmaması olası bir faciayı engelledi. Polis ekipleri yolu araç trafiğine kapatırken devrilen direk yol kenarına alındı. Daha sonra gelen ekipler tramvay telinde oluşan hasarı onardı. Yaklaşık 1 saat aksayan tramvay seferleri normale döndü.

Direğinin çürüdüğü için devrildiği öne sürülürken inceleme devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galata Köprüsü#Direk#Tramvay

BAKMADAN GEÇME!

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi?

#Sağlık
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen

BAKMADAN GEÇME!

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi?

#Sağlık
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen