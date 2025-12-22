Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta düzenlenecek Filistin eylemi için ortak çağrı

Haberin Devamı

Bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) bir araya gelerek oluşturduğu platform tarafından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" ile "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek" sloganları kapsamında 1 Ocak'ta saat 08.30'da düzenlenmesi planlanan eylem için ortak çağrıda bulunuldu.

Platform adına ortak bildiriyi okuyan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, bugün burada 400'e yakın sivil toplum kuruluşuyla "Milli İrade Platformu" ve "İnsanlık İttifakı" olarak tarihe üçüncü kez not düşmek üzere toplandıklarını söyledi.

Gazze'de 27 aydır yaşananların bütün dünyanın gözü önünde bir halkın "adım adım, yavaşlatılmış bir şekilde yok edilme planı" olduğuna dikkati çeken Beşinci, o günden bugüne Gazze topraklarına, 210 bin ton bomba atıldığını, 70 bini aşkın kişinin şehit, 200 bin kişinin yaralı düştüğünü vurguladı.

Haberin Devamı

Beşinci, bu esnada kağıt üzerine imzalanan sözde ateşkesin başladığının altını çizen Beşinci, ateşkes sürerken Gazze topraklarında ölümün bir an bile durmadığına işaret etti.

Beşinci, sadece bu ateşkes sürecinde, 600'e yakın sivil vatandaş öldürüldüğünü, tıbbi tahliye bekleyen 1092 hastanın hayatını kaybettiğini aktararak, "Aslında 20 maddelik Gazze barış planının ilk aşaması fiilen asla uygulanamadı. Çünkü görüyoruz ki katil İsrail bu süreçte ölümü durdurmadı, yıkımı durdurmadı, kuşatmayı durdurmadı. Tüm bunlar yaşanırken soykırımcı katil Netanyahu ve savaş suçluları hala bağımsız ve adil bir mahkeme önünde yargılanmadı." diye konuştu.

Merhametini yitirmiş bir çağda adaletin temsilcisi ve vicdanların sesi olunması gerektiğini dile getiren Beşinci, şunları kaydetti:

"1 Ocak 2026 sabahı, saat 08.30'da 'Unutmayız' demekle yetinmediğimizi, unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı göstermek için Galata Köprüsü'ne gelin. Anneler, babalar, gençler suskunluğun duvarını yıkmaya, alışkanlığın zincirini kırmaya, vicdanın, merhametin temsilcisi olmaya gelin. Vakıflar, dernekler, cemiyetler, camialar, kınama cümlelerinin ötesine geçin. Sahaya, sokağa, şahitliğe gelin. Basın mensupları, fenomenler, sanatçılar, bir manşet değil bir hakikat taşıyın, mazlumun sesini satır satır dünyaya duyurmaya, tarihe vicdan kaydı düşmeye gelin. O, bu, şu demeden hep beraber gelin. Bütün kimliklerden arınarak gelin. Gelin ki yeni yılın ilk mesajını tüm dünyaya hep beraber verelim. Sinmediğimizi, susmadığımızı, Filistin'i, unutmadığımızı tüm dünyaya hep beraber gösterelim."

Haberin Devamı

"İNSANLIK İTTİFAKINA HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Gazze'de 70 binin üzerinde masum insanın ve en az 20 bin çocuğun katledildiği bir soykırımdan bahsettiklerini ifade etti.

Meselenin siyaset üstü ve insanlık vicdanını ilgilendiren bir mesele olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bunun için de bir insanlık ittifakına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var, bu soykırımın arkasındaki İsrail Nazizm'inin yeniden hortlamaması için. Şu anda bir ateşkes dönemindeyiz ama bu ateşkes gerçek bir ateşkes olmadı. Gazze'de gerçek bir ateşkes olmadığı gibi Batı Şeria'daki sivillere yönelik saldırılar da hiçbir zaman olmadığı kadar artmış durumda. Bunu da bütün uluslararası kuruluşlar yerinde tespit ediyorlar." dedi.

Haberin Devamı

Bilal Erdoğan, İsrail Nazizm'inin hortlamaması ve bölgede gerçek bir barışın tesis edilmesinin suçlunun sorumlu tutulması ve İsrail'in savaş tazminatı ödemeye mahkum edilmesiyle mümkün olacağını düşündüklerini vurgulayarak, "Dolayısıyla Gazze'nin yeniden inşasının bu işin kabahatlisi konumunda olan, soykırımı gerçekleştiren İsrail Nazizmi'ne yaptırılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Hızlı bir şekilde, bu bölgede iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle ilgili de uluslararası toplumun hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz, Cumhurbaşkanımızın bu konudaki samimi gayretine, güçlü liderliğine çok değer veriyoruz. Gerçekten bütün İslam ülkeleri bu liderlik, duruş etrafında keşke durabilseydi bugüne kadar diye değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Filistin ve Gazze'de yaşananların dünyayı bir sınava tabii tuttuğunu anlattı.

Batılı ülkelerin, uluslararası kuruluşların, insan hakları, evrensel hukuk savunucularının sınıfta kaldığı, herkesin ikiyüzlülüğüne şahit oldukları günler yaşadıklarını ifade eden Kışla, "Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'nin Filistin'e sahip çıkmak noktasında verdiği mücadeleye bütün dünya şahit. Ancak dini, dili, ırkı ne olursa olsun Filistin bir de dünyadaki insanlık vicdanını bir araya getirdi. Belki de bugüne kadar dünyanın farklı ülkelerinin tek sahip çıktığı meselelerden bir tanesi Filistin meselesi oldu. Bu çok anlamlı diye düşünüyorum." diye konuştu.

Haberin Devamı

FUTBOL KULÜPLERİNDEN KATILIM ÇAĞRISI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Gazze'de ateşkes sözcüğünün yerine gelmediğinin çok açık şekilde farkında olduklarını belirtti.

Adalı, "Bunu gündemde tutmamız ve mücadeleye devam etmemiz lazım. Geçtiğimiz sene de bu etkinlikte Beşiktaş olarak vardık, bu sene de olacağız. Sesimizin daha güçlü çıkması için de elimizden ne gelirse yapacağız." ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, dünyanın gözü önünde yıllardır süren bir katliam yaşandığını söyledi.

Doğan, Filistin halkına yapılanların dünyanın hiçbir yerinde örneği olmadığına işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde dünya gündemine son zamanlarda özellikle sıklıkla geliyor. Bu insanlık suçunun durdurulması gerekiyor. Herkesin bu tepkiyi çok net vermesi gerektiğini düşünüyorum. Trabzonspor Kulübü olarak biz ne şekilde olursa olsun her türlü tepkiyi verdik ve vermeye devam edeceğiz." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, birinci günden itibaren Gazze'ye ilişkin hassasiyetlerini stattaki etkinliklerle gösterdiklerini dile getirdi.

Özbek, insanlık dramına duyarsız kalmalarının mümkün olmadığına değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti, bu konuda gösterdiği çaba için de kendisine destek mahiyetinde ve kurumumuzun görüşü olarak burada yaşanan dramı dünyaya duyurmayı bir görev olarak üstlendik ve bunu seve seve yapıyoruz. Etkinliğe Galatasaraylı taraftarlarımızı da davet ediyorum. Allah'tan niyazım, bir an evvel oradaki zulmün sona ermesi, çocukların, ailelerin tekrar bir araya gelmesi. Türkiye ve Galatasaray olarak her zaman duruşumuzu aynen devam ettireceğiz."

Fenerbahçe Futbol Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin bu konuda yapacağı bütün etkinliklerde canlı olarak yanlarında olacağız. Diğer camialarla birlikte 1 Ocak'ta dünyaya da güzel bir resim vererek bunu tekrar gündeme getireceğiz." diye konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, etkinlik için değil, şahitlik için bir arada olduklarını, bu şahitliklerini dünyaya bir kez daha göstermek, Filistin'e, Gazze'ye nefes aldırmak, iradelerini yansıtmak için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde buluşacaklarını kaydetti.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı ise Gazze sorununun gündemde tutulması anlamında çok kıymetli olan "İnsanlık İttifakı" eylemini gerçekleştireceklerini anlattı.

Vakıf olarak 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde olacaklarını dile getiren Sarı, dünyaya İsrail'in yaptığı hukuksuzluğu haykırmak, İsrail'i ateşkesin şartlarına uymaya davet etmek, Gazzelilerin yalnız olmadıklarını göstermek için herkesi bu eyleme davet etti.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise İsrail'in aslında kapalı kapılar ardında katliamına, soykırıma devam ettiğini dünyaya yeniden haykırmak ve dünya genelinde Gazze destekçisi hareketlerin yeniden başlamasını sağlamak için Galata Köprüsü'nde buluşacaklarını dile getirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir de Gazze'nin bugün sadece bombaların altında kalan bir şehir olmadığını aktardı.

Gazze'de insanlığın vicdanının da sınandığı imtihan yeri olduğunun altını çizen Özdemir, MÜSİAD'ta bulunan 60 bin şirketin tüm çalışanlarıyla Galata Köprüsü'nde "meydanları değil, vicdanları doldurmayı" hedeflediklerini ifade etti.

Öte yandan 1 Ocak saat 08.30'da, katılımcılar sabah namazının ardından Sultanahmet Camisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü'ndeki Yeni Cami ile Süleymaniye Camisi'nden kortej halinde hareket edecek.

Fatih ve Taksim Camisi'nden de grupların korteje katılması ve Galata Köprüsü'ne yürünmesi planlanıyor.