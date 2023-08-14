Galata Köprüsü depreme hazırlanıyor

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1994 yılında inşa edilen 490 metre uzunluğundaki ve 42 metre genişliğindeki Yeni Galata Köprüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından deprem güçlendirme ve asfalt yenileme çalışmaları için trafiğe kapatıldı. 29 yıl sonra yapılacak olan güçlendirme kapsamında "derz değişimi ve asfalt yenileme inşaatı" çalışmaları yapılacak. 40 gün sürmesi planlanan çalışmanın 20 gün sürecek birinci etabında Karaköy-Eminönü istikameti araç ve yaya trafiğine kapatıldı.





İKİ ETAPTA

Karaköy'den Eminönü istikametine gidecek araçlar Karaköy'den Tersane Caddesi'ne yönlendirilerek, Atatürk Köprüsü'nü takiben Unkapanı kavşağı ve Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinden Eminönü istikametine ulaşım sağlayacak. Tramvay geçişinin kesintiye uğramayacağı çalışmanın ikinci etabında ise, Eminönü'nden Karaköy istikametine gidecek araçlar Eminönü'nden Ragıp Gümüşpala Caddesi’ne yönlendirilerek, Unkapanı kavşağını takiben Atatürk Köprüsü ve Tersane Caddesi üzerinden Karaköy istikametine ulaşım sağlanacak. Otobüs seferleri belirlenen geçici güzergâhlardan yapılacak. Yenileme çalışmalarıyla ilgili verilen bilgide, "Yapılacak çalışmalar ile Yeni Galata Köprüsü'nün teknik ve işletme ömrü uzatılacak, olası bir depreme karşı direnci artırılacak" denildi.