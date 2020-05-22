Galata Köprü'nde şaşırtan anlar

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan denetimlerde, 22 Mayıs'ta saat 01.00 sıralarında Galata Köprüsü üzerinde balık tuttuğu tespit edilen 8 kişi yakalandı.



Yakalananlardan her birine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 25 bin 200 TL idari para cezası kesildi. Öte yandan son iki akşamda köprü üzerinde balık tutmaya çalışırken canlarını tehlikeye atan kişiler kameralara yansımıştı.